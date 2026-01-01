Магия свечей. Мировые шедевры оперы и балета: от Щелкунчика до Кармен

Концерт при свечах в «Особняке 1898»

Арт-пространство «Особняк 1898» приглашает на незабываемый концерт под названием «Мировые шедевры оперы и балета: От Щелкунчика до Кармен». Этот великолепный исторический особняк, построенный по проекту архитектора Гулина, поражает своим эклектичным фасадом, сохраняя дух старого Ростова. Здесь, где когда-то кипела торговая жизнь и располагалось кабаре «Фортуна», вы сможете насладиться атмосферой романтики и искусства.

Программа вечера

Концерт обещает быть насыщенным и впечатляющим. В программе — знаменитые арии из опер Бизе, Рахманинова и других великих композиторов в исполнении ведущих солистов Ростова-на-Дону. Также вас порадуют изысканные номера: «Умирающий лебедь» Сен-Санса и Танец Феи Драже из «Щелкунчика» Чайковского, который будет исполнять талантливая балерина. Это событие наполнит вечер страстью, яркими эмоциями и, конечно, великолепной музыкой!

Исполнители

Ведущие солисты Ростова-на-Дону

Информация для зрителей

В продаже представлены билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

Категория VIP — 1-ый ряд

Категория А — 2-й и 3-й ряды

Категория В — все остальные ряды, начиная с 4-го

Продолжительность концерта составляет 75 минут. Мероприятие предназначено для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника в уникальном историческом месте!