Магия свечей. Мировые шедевры оперы и балета: От Щелкунчика до Кармен
6+
Возраст 6+

О концерте

Волшебство оперы и балета при свечах

В Особняке А.А. Половцова (Дом Архитектора) состоится уникальный концерт оперы и балета при свечах, который подарит зрителям незабываемую атмосферу. На мероприятии также пройдет экскурсия по роскошным интерьерам дворца.

В программе вечера — завораживающие арии из опер Верди, Пуччини и других мастеров. В исполнении солистов Мариинского театра вы услышите проникновенные музыкальные произведения, которые заставят сердца зрителей биться чаще.

Настоящим украшением вечера станут номера из знаменитого «Щелкунчика» Чайковского и «Умирающего лебедя» Сен-Санса. Эти произведения давно завоевали популярность на сценах всего мира и являются истинными жемчужинами классического искусства.

Спектакль в таком великолепном архитектурном обрамлении, как особняк с мраморной отделкой и элементами золота и ценных пород древесины, станет настоящим праздником для всех любителей театра и музыкальных вечеров.

Не упустите шанс насладиться искусством в уникальной обстановке, где каждый звук и каждое движение будут ярким выражением чувств!

Апрель
Май
3 апреля пятница
19:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2900 ₽
15 мая пятница
19:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2900 ₽

Фотографии

