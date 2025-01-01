Магия свечей. Мировые шедевры оперы и балета: От Щелкунчика до Кармен

StageMagic приглашает в изысканный Зеленый зал пространства «Вокруг Центр» на уникальный концерт при свечах — «Мировые шедевры оперы и балета: От Щелкунчика до Кармен»!
Зелёный зал оформлен в стиле классического особняка 19 века: высокие потолки, богатая лепнина и дворцовое убранство создают неповторимую атмосферу, окружённую сотнями свечей. Этот вечер обещает стать погружением в мир страстей, взрывных эмоций и невероятной красоты.
В программе собрано множество жемчужин арий из опер Верди, Пуччини и других всемирно известных композиторов в исполнении солистов ведущих театров Ростова-на-Дону. Настоящими украшениями вечера станут:
Этот концерт станет событием, о котором захочется рассказывать и долго вспоминать!
Солисты ведущих театров Ростова-на-Дону.
Внимание! В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:
Концерт длится 75 минут и предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!