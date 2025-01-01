Меню
Магия свечей. Мировые шедевры оперы и балета: От Щелкунчика до Кармен
Магия свечей. Мировые шедевры оперы и балета: От Щелкунчика до Кармен

Магия свечей. Мировые шедевры оперы и балета: От Щелкунчика до Кармен

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Атмосферный концерт «Мировые шедевры оперы и балета»

StageMagic приглашает в изысканный Зеленый зал пространства «Вокруг Центр» на уникальный концерт при свечах — «Мировые шедевры оперы и балета: От Щелкунчика до Кармен»!

Романтическая атмосфера в классическом стиле

Зелёный зал оформлен в стиле классического особняка 19 века: высокие потолки, богатая лепнина и дворцовое убранство создают неповторимую атмосферу, окружённую сотнями свечей. Этот вечер обещает стать погружением в мир страстей, взрывных эмоций и невероятной красоты.

Программа концерта

В программе собрано множество жемчужин арий из опер Верди, Пуччини и других всемирно известных композиторов в исполнении солистов ведущих театров Ростова-на-Дону. Настоящими украшениями вечера станут:

  • Знаменитый «Умирающий лебедь» Сен-Санса,
  • Номера из «Щелкунчика» Чайковского в исполнении изящной балерины.

Этот концерт станет событием, о котором захочется рассказывать и долго вспоминать!

Исполнители

Солисты ведущих театров Ростова-на-Дону.

Информация о билетах

Внимание! В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

  • Категория VIP: 1-ый ряд.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды.
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го.

Концерт длится 75 минут и предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!

Ростов-на-Дону, 13 сентября
Вокруг центр Ростов-на-Дону, просп. Чехова, 35/30
17:00 от 1800 ₽

