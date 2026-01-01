Магия свечей. Мировые саундтреки

Музыка великих фильмов в Особняке 1898

В арт-пространстве «Особняк 1898» пройдет уникальный концерт саундтреков к знаменитым фильмам. Квартет Passione исполнит музыку из таких культовых лент, как «Завтрак у Тиффани», «Перл Харбор», «Крестный отец», «Запах женщины» и «Список Шиндлера». Этот концерт станет настоящим подарком для любителей классической музыки и поклонников выразительных саундтреков.

Под мерцанием сотен свечей особняк превратится в мистический кинозал, где оживут миры шедевров. Квартет Passione представит композиции, которые получили высшую кинематографическую награду и навсегда вписаны в историю искусства.

Историческое пространство

Концерт пройдет в уникальном архитектурном памятнике «Особняк 1898», который хранит дух старого Ростова. Построенный по проекту архитектора Гулина, он впечатляет эклектичным фасадом с элементами модерна. В прошлом здесь кипела торговая жизнь, а в подвале находилось знаменитое кабаре «Фортуна». На втором этаже уже звучала музыка, которая вновь оживет для зрителей на этом мероприятии.

Информация для зрителей

Концерт предполагает свободную рассадку на стульях. В продаже доступны билеты трех категорий:

Категория VIP: 1-й ряд.

1-й ряд. Категория А: 2-й и 3-й ряды.

2-й и 3-й ряды. Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го.

Продолжительность концерта составляет 75 минут. Мероприятие предназначено для зрителей старше 6 лет.