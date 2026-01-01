Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. Мировые саундтреки
Киноафиша Магия свечей. Мировые саундтреки

Магия свечей. Мировые саундтреки

6+
Продолжительность 75 минут
Возраст 6+

О концерте

Музыка великих фильмов в Особняке 1898

В арт-пространстве «Особняк 1898» пройдет уникальный концерт саундтреков к знаменитым фильмам. Квартет Passione исполнит музыку из таких культовых лент, как «Завтрак у Тиффани», «Перл Харбор», «Крестный отец», «Запах женщины» и «Список Шиндлера». Этот концерт станет настоящим подарком для любителей классической музыки и поклонников выразительных саундтреков.

Под мерцанием сотен свечей особняк превратится в мистический кинозал, где оживут миры шедевров. Квартет Passione представит композиции, которые получили высшую кинематографическую награду и навсегда вписаны в историю искусства.

Историческое пространство

Концерт пройдет в уникальном архитектурном памятнике «Особняк 1898», который хранит дух старого Ростова. Построенный по проекту архитектора Гулина, он впечатляет эклектичным фасадом с элементами модерна. В прошлом здесь кипела торговая жизнь, а в подвале находилось знаменитое кабаре «Фортуна». На втором этаже уже звучала музыка, которая вновь оживет для зрителей на этом мероприятии.

Информация для зрителей

Концерт предполагает свободную рассадку на стульях. В продаже доступны билеты трех категорий:

  • Категория VIP: 1-й ряд.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды.
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го.

Продолжительность концерта составляет 75 минут. Мероприятие предназначено для зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. Мировые саундтреки

Помощь с билетами
В других городах
Март
21 марта суббота
17:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 1800 ₽
17:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом 64

В ближайшие дни

Квартирник. Нулевые
12+
Эстрада
Квартирник. Нулевые
27 марта в 20:00 Линии
от 1700 ₽
Коста Лакоста
16+
Поп
Коста Лакоста
9 июля в 19:30 Embargo
от 3500 ₽
Магия свечей. Мировые шедевры оперы и балета: от Щелкунчика до Кармен
6+
Классическая музыка
Магия свечей. Мировые шедевры оперы и балета: от Щелкунчика до Кармен
7 марта в 17:30 Арт-пространство «Особняк 1898»
от 1800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше