Магия свечей. Мировые саундтреки на органе

Мировые саундтреки на органе

Впервые жители Ростова-на-Дону услышат концерт на органе — инструменте, который по праву называют королём музыки. Его звучание невозможно перепутать ни с чем: масштабное, мощное, способное заполнить пространство и буквально ощущаться физически.

В этот вечер орган откроется с новой стороны. Звучат легендарные саундтреки, которые знает весь мир: музыка из «Интерстеллара», темы из «Гарри Поттера» и другие культовые мелодии будут исполнены в мощном, масштабном органном звучании.

Концерт под названием «Мировые саундтреки на органе» станет не просто премьерой, а началом серии органных концертов — новой страницы в музыкальной жизни города.

Выступление пройдет на электрооргане Johannus, а органистом выступит Петр Горобец.

Информация о билетах

В продаже имеются билеты трёх категорий. В каждой из категорий — свободная рассадка на стульях:

Категория VIP: 1-ый ряд.

Категория А: 2-й и 3-й ряды.

Категория В: все остальные ряды, начиная с 4-го ряда.

Продолжительность и возрастные ограничения

Продолжительность концерта составит 75 минут. Мероприятие предназначено для зрителей старше 6 лет.