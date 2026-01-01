Магия свечей. Мировые саундтреки на органе

Оповещения от Киноафиши
6+
Возраст 6+

О концерте

Мировые саундтреки на органе

Впервые жители Ростова-на-Дону услышат концерт на органе — инструменте, который по праву называют королём музыки. Его звучание невозможно перепутать ни с чем: масштабное, мощное, способное заполнить пространство и буквально ощущаться физически.

В этот вечер орган откроется с новой стороны. Звучат легендарные саундтреки, которые знает весь мир: музыка из «Интерстеллара», темы из «Гарри Поттера» и другие культовые мелодии будут исполнены в мощном, масштабном органном звучании.

Концерт под названием «Мировые саундтреки на органе» станет не просто премьерой, а началом серии органных концертов — новой страницы в музыкальной жизни города.

Выступление пройдет на электрооргане Johannus, а органистом выступит Петр Горобец.

Информация о билетах

В продаже имеются билеты трёх категорий. В каждой из категорий — свободная рассадка на стульях:

  • Категория VIP: 1-ый ряд.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды.
  • Категория В: все остальные ряды, начиная с 4-го ряда.

Продолжительность и возрастные ограничения

Продолжительность концерта составит 75 минут. Мероприятие предназначено для зрителей старше 6 лет.

Март
28 марта суббота
17:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 1800 ₽
17:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом 64
от 1800 ₽

