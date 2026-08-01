Магия свечей. Мировые саундтреки на органе

Волшебство Рождества в Петрикирхе

Откройте для себя магию Рождества в исторической Петрикирхе, расположенной в сердце нарядного Петербурга! В этот праздничный вечер храм будет окутан мягким светом сотен свечей, что создаст уютную и завораживающую атмосферу.

Это уникальная возможность ощутить истинный дух праздника, находясь в окружении величественной архитектуры собора. Проводником в мир кинематографической музыки станет виртуозная органистка Ольга Котлярова — ведущая солистка музыкальных коллективов Петербурга, отмеченная многочисленными престижными наградами.

Музыка, которая оживает

В её исполнении прозвучат известные и любимые саундтреки из фильмов. Каждое произведение обретет новое звучание под сводами собора, наполняя пространство волшебством и теплом. Проведите этот особенный вечер в окружении необычной музыки и сотен свечей — это станет прекрасным подарком для вас и ваших близких в главный праздник зимы!

Подробности концерта