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Магия свечей. Мировые саундтреки на органе
Киноафиша Магия свечей. Мировые саундтреки на органе

Магия свечей. Мировые саундтреки на органе

6+
Возраст 6+

О концерте

Волшебство Рождества в Петрикирхе

Откройте для себя магию Рождества в исторической Петрикирхе, расположенной в сердце нарядного Петербурга! В этот праздничный вечер храм будет окутан мягким светом сотен свечей, что создаст уютную и завораживающую атмосферу.

Это уникальная возможность ощутить истинный дух праздника, находясь в окружении величественной архитектуры собора. Проводником в мир кинематографической музыки станет виртуозная органистка Ольга Котлярова — ведущая солистка музыкальных коллективов Петербурга, отмеченная многочисленными престижными наградами.

Музыка, которая оживает

В её исполнении прозвучат известные и любимые саундтреки из фильмов. Каждое произведение обретет новое звучание под сводами собора, наполняя пространство волшебством и теплом. Проведите этот особенный вечер в окружении необычной музыки и сотен свечей — это станет прекрасным подарком для вас и ваших близких в главный праздник зимы!

Подробности концерта

  • Исполнитель: Органистка Ольга Котлярова
  • Продолжительность: 1 час 15 минут
  • Возрастное ограничение: Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет

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