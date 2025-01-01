Меню
Магия свечей. Мировые саундтреки на органе
6+
Возраст 6+

О концерте

Рождественская магия в Петрикирхе

Окунитесь в неповторимую атмосферу Рождества в исторической Петрикирхе, расположенной в самом сердце украшенного Петербурга. В этот праздничный вечер храм наполнится мерцанием сотен свечей, создавая уютную и завораживающую обстановку. Это идеальная возможность ощутить истинный дух праздника, наслаждаясь величественной архитектурой.

Музыка, проникающая в душу

Проводником в мир кинематографической музыки станет виртуозная органистка мирового уровня — Ольга Котлярова. Она является ведущей солисткой музыкальных коллективов Петербурга, и её мастерство неоднократно отмечалось престижными наградами. В программе концерта прозвучат самые известные и любимые саундтреки из фильмов, которые обретут новое звучание под сводами собора.

Не упустите возможность

Проведите этот особенный вечер в окружении волшебной музыки и сотен свечей. Это станет прекрасным подарком для вас и ваших близких в главный праздник зимы!

Подробности

  • Исполнитель: Ольга Котлярова (орган)
  • Продолжительность концерта: 1 час 15 минут
  • Концерт подходит для зрителей старше 6 лет

Январь
7 января среда
19:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
от 700 ₽

Фотографии

Магия свечей. Мировые саундтреки на органе Магия свечей. Мировые саундтреки на органе Магия свечей. Мировые саундтреки на органе Магия свечей. Мировые саундтреки на органе Магия свечей. Мировые саундтреки на органе Магия свечей. Мировые саундтреки на органе Магия свечей. Мировые саундтреки на органе

