Магия свечей. Мировые саундтреки на органе

Рождественская магия в Петрикирхе

Окунитесь в неповторимую атмосферу Рождества в исторической Петрикирхе, расположенной в самом сердце украшенного Петербурга. В этот праздничный вечер храм наполнится мерцанием сотен свечей, создавая уютную и завораживающую обстановку. Это идеальная возможность ощутить истинный дух праздника, наслаждаясь величественной архитектурой.

Музыка, проникающая в душу

Проводником в мир кинематографической музыки станет виртуозная органистка мирового уровня — Ольга Котлярова. Она является ведущей солисткой музыкальных коллективов Петербурга, и её мастерство неоднократно отмечалось престижными наградами. В программе концерта прозвучат самые известные и любимые саундтреки из фильмов, которые обретут новое звучание под сводами собора.

Не упустите возможность

Проведите этот особенный вечер в окружении волшебной музыки и сотен свечей. Это станет прекрасным подарком для вас и ваших близких в главный праздник зимы!

Подробности