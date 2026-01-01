Магия свечей. Мировые рок-хиты в джазе

Концерт «Rock-In-Jazz. Анастасия Катаева & MangarovBand» в «Особняке 1898»

В Арт-пространстве «Особняк 1898» состоится музыкальное событие, которое объединит джазовую и рок-культуру. В программе — джазовые версии хитов таких легенд, как Queen, Deep Purple, Nirvana, AC/DC, Metallica, Kiss и Guns N' Roses.

Исполнители и их достижения

Иван Мангаров, гитарист и трубач, является профессиональным аранжировщиком и идейным вдохновителем проекта. Анастасия Катаева, лауреат международных конкурсов и солистка джаз-оркестра им. Кима Назаретова, также примет участие в выступлении. Душевный джаз, виртуозные импровизации и яркое исполнение обещают создать непревзойденную атмосферу.

Неповторимая атмосфера

На концерте вас ждет богатая лепнина и дворцовое убранство 19 века, а также сияние многочисленных свечей. Музыка сочетает теплое ламповое звучание духовых инструментов и поющую гитару с ярким вокалом, создавая уникальные ритмы джаза и фьюжн. Яркий и динамичный репертуар не позволит вам заскучать.

О солистах

Анастасия Катаева активно участвует в культурных проектах по всей России и за ее пределами. Она принимала участие в таких международных джаз-фестивалях, как Blue Bay и Sochi Jazz Festival. В 2020 году Анастасия представляла Ростовскую область на международной выставке в Берлине.

Теперь эти талантливые музыканты соберутся вместе, чтобы порадовать публику «Особняка 1898» своим мастерством в волшебной атмосфере при свете сотен свечей!

Состав коллектива

Rock-in-jazz:

Анастасия Катаева — вокал

Иван Мангаров — гитара

Илья Агеев — саксофон-тенор

Мария Россоховатская — рояль, синтезатор

Надежда Губина — бас-гитара

Александр Борисов — ударные

Билеты и продолжительность

Обратите внимание! В продаже билеты трёх категорий. В каждой из категорий свободная рассадка на стульях:

Категория VIP — 1-й ряд

Категория А — 2-й и 3-й ряды

Категория В — все остальные ряды, начиная с 4-го ряда

Продолжительность концерта составит 75 минут. Концерт предназначен для всех зрителей старше 6 лет.