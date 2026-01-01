Оповещения от Киноафиши
Магия свечей. Мировые рок-хиты в джазе
Магия свечей. Мировые рок-хиты в джазе

6+
Продолжительность 75 минут
Возраст 6+

О концерте

Концерт «Rock-In-Jazz. Анастасия Катаева & MangarovBand» в «Особняке 1898»

В Арт-пространстве «Особняк 1898» состоится музыкальное событие, которое объединит джазовую и рок-культуру. В программе — джазовые версии хитов таких легенд, как Queen, Deep Purple, Nirvana, AC/DC, Metallica, Kiss и Guns N' Roses.

Исполнители и их достижения

Иван Мангаров, гитарист и трубач, является профессиональным аранжировщиком и идейным вдохновителем проекта. Анастасия Катаева, лауреат международных конкурсов и солистка джаз-оркестра им. Кима Назаретова, также примет участие в выступлении. Душевный джаз, виртуозные импровизации и яркое исполнение обещают создать непревзойденную атмосферу.

Неповторимая атмосфера

На концерте вас ждет богатая лепнина и дворцовое убранство 19 века, а также сияние многочисленных свечей. Музыка сочетает теплое ламповое звучание духовых инструментов и поющую гитару с ярким вокалом, создавая уникальные ритмы джаза и фьюжн. Яркий и динамичный репертуар не позволит вам заскучать.

О солистах

Анастасия Катаева активно участвует в культурных проектах по всей России и за ее пределами. Она принимала участие в таких международных джаз-фестивалях, как Blue Bay и Sochi Jazz Festival. В 2020 году Анастасия представляла Ростовскую область на международной выставке в Берлине.

Теперь эти талантливые музыканты соберутся вместе, чтобы порадовать публику «Особняка 1898» своим мастерством в волшебной атмосфере при свете сотен свечей!

Состав коллектива

Rock-in-jazz:

  • Анастасия Катаева — вокал
  • Иван Мангаров — гитара
  • Илья Агеев — саксофон-тенор
  • Мария Россоховатская — рояль, синтезатор
  • Надежда Губина — бас-гитара
  • Александр Борисов — ударные

Билеты и продолжительность

Обратите внимание! В продаже билеты трёх категорий. В каждой из категорий свободная рассадка на стульях:

  • Категория VIP — 1-й ряд
  • Категория А — 2-й и 3-й ряды
  • Категория В — все остальные ряды, начиная с 4-го ряда

Продолжительность концерта составит 75 минут. Концерт предназначен для всех зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. Мировые рок-хиты в джазе

В других городах
Март
11 марта среда
20:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 1800 ₽
20:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом 64
от 1800 ₽

