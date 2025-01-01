Меню
Магия свечей. Мировые поп-хиты в джазе
Магия свечей. Мировые поп-хиты в джазе

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Магия свечей: мировые поп-хиты в джазе

Приглашаем вас на уникальный концерт «Магия свечей». Это событие пройдет в центре Ростова, в уютной атмосфере завораживающих огней и изысканного джаза.

Восхитительное сочетание стилей

На сцене зазвучат самые любимые поп-хиты, интерпретированные в джазовом ключе. Вы сможете насладиться знакомыми мелодиями в новом звучании, что создаст неповторимую атмосферу. Концерт обещает стать ярким событием для всех ценителей музыки.

Уникальное оформление

Особенностью концерта станет использование свечей в оформлении зала. Это создаст романтический и волшебный антураж, который поможет вам погрузиться в магию музыки. Подобное оформление делает каждое выступление поистине незабываемым и подарит зрителям множество приятных воспоминаний.

Почему стоит посетить?

Концерт «Магия свечей» — это не просто выступление, это целое музыкальное путешествие. Вы сможете услышать любимые хиты в исполнении талантливых музыкантов, насладиться их мастерством и эмоциональностью. Это отличный способ провести вечер в компании друзей или в романтической обстановке.

Не упустите возможность прикоснуться к миру джаза и насладиться волшебством музыки под светом свечей!

Октябрь
25 октября суббота
19:30
Вокруг центр Ростов-на-Дону, просп. Чехова, 35/30
от 1600 ₽

