Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. Мировые поп-хиты в джазе в Оранжерее
Киноафиша Магия свечей. Мировые поп-хиты в джазе в Оранжерее

Магия свечей. Мировые поп-хиты в джазе в Оранжерее

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Джазовая вечеринка в Оранжерее Таврического сада

Мы приглашаем вас насладиться атмосферой вечного лета, поп-хитами и сиянием бесчисленных огней в Оранжерее Таврического сада! Здесь для вас прозвучат самые узнаваемые хиты великих исполнителей — Майкла Джексона, Элтона Джона и Стинга — в уникальных джазовых обработках.

Высококлассный бэнд JAZZ HOOLIGANS придаст знакомым мелодиям новое, динамичное и зажигательное звучание. Благодаря джазу, вы увидите, как поп-песни раскрываются с неожиданной стороны, добавляя им энергии и ритма.

Особая атмосфера

Этот атмосферный концерт под куполом вечнозеленой Оранжереи — это возможность по-новому открыть для себя любимую музыку в особой обстановке среди экзотических растений и мерцания свечей. Не упустите шанс насладиться этой уникальной программой!

Информация о билетах

В продаже доступны билеты трех категорий:

  • Категория VIP (1-ый ряд)
  • Категория А (2-ой и 3-ий ряд)
  • Категория В (все ряды, начиная с 4-го)

В каждой из категорий доступна свободная рассадка на стульях.

Продолжительность и ограничение по возрасту

Продолжительность концерта составляет 1 час 15 минут. Рекомендуется для всех категорий зрителей старше шести лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. Мировые поп-хиты в джазе в Оранжерее

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
21 декабря воскресенье
19:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2300 ₽

Фотографии

Магия свечей. Мировые поп-хиты в джазе в Оранжерее Магия свечей. Мировые поп-хиты в джазе в Оранжерее Магия свечей. Мировые поп-хиты в джазе в Оранжерее Магия свечей. Мировые поп-хиты в джазе в Оранжерее Магия свечей. Мировые поп-хиты в джазе в Оранжерее Магия свечей. Мировые поп-хиты в джазе в Оранжерее Магия свечей. Мировые поп-хиты в джазе в Оранжерее Магия свечей. Мировые поп-хиты в джазе в Оранжерее

В ближайшие дни

Саундтреки при свечах. Игра престолов, Гарри Поттер и другие
6+
Неоклассика
Саундтреки при свечах. Игра престолов, Гарри Поттер и другие
9 января в 18:00 Пространство Freedom / Казанская, 7
от 1700 ₽
17 Seventeen
12+
Поп
17 Seventeen
31 июля в 18:00 Ласточка
от 650 ₽
«Вечер серенад» в особняке Серебрякова
6+
Классическая музыка
«Вечер серенад» в особняке Серебрякова
12 октября в 20:00 Особняк Серебрякова
от 1400 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше