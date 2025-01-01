Магия свечей. Мировые поп-хиты в джазе в Оранжерее

Джазовая вечеринка в Оранжерее Таврического сада

Мы приглашаем вас насладиться атмосферой вечного лета, поп-хитами и сиянием бесчисленных огней в Оранжерее Таврического сада! Здесь для вас прозвучат самые узнаваемые хиты великих исполнителей — Майкла Джексона, Элтона Джона и Стинга — в уникальных джазовых обработках.

Высококлассный бэнд JAZZ HOOLIGANS придаст знакомым мелодиям новое, динамичное и зажигательное звучание. Благодаря джазу, вы увидите, как поп-песни раскрываются с неожиданной стороны, добавляя им энергии и ритма.

Особая атмосфера

Этот атмосферный концерт под куполом вечнозеленой Оранжереи — это возможность по-новому открыть для себя любимую музыку в особой обстановке среди экзотических растений и мерцания свечей. Не упустите шанс насладиться этой уникальной программой!

Информация о билетах

В продаже доступны билеты трех категорий:

Категория VIP (1-ый ряд)

(1-ый ряд) Категория А (2-ой и 3-ий ряд)

(2-ой и 3-ий ряд) Категория В (все ряды, начиная с 4-го)

В каждой из категорий доступна свободная рассадка на стульях.

Продолжительность и ограничение по возрасту

Продолжительность концерта составляет 1 час 15 минут. Рекомендуется для всех категорий зрителей старше шести лет.