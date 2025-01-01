Магия свечей. Мировые хиты джаза

Вечер джаза в сказочной атмосфере

Приглашаем вас насладиться лучшими джазовыми хитами в окружении сотен свечей в изысканном Зелёном зале пространства «Вокруг Центр»!

Вашими проводниками в мир джаза станут виртуозы джаз-бэнда L.O.V.E. JAZZ. Они исполнят самые проникновенные, нежные и страстные хиты мировой джазовой классики. В программе вечера — такие известные композиции, как L.O.V.E, Fly Me to the Moon, Cheek to Cheek, It Don’t Mean a Thing и множество других бессмертных мелодий.

Изысканная атмосфера

Зелёный зал сделан в стиле классического особняка 19 века. Высокие потолки, богатая лепнина, дворцовое убранство — всё это будет окружено сотнями свечей, что придаст вечеру особую романтическую атмосферу. Предвкушение музыкального волшебства наполняет пространство, создавая уникальное зрелище для всех гостей.

Информация о билетах

Внимание! В продаже билеты трёх категорий. В каждой категории предусмотрена свободная рассадка на стульях:

Категория VIP: 1-ый ряд.

1-ый ряд. Категория А: 2-й и 3-й ряды.

2-й и 3-й ряды. Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го.

Продолжительность и возрастные ограничения

Концерт длится 75 минут и предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность окунуться в мир джаза!