Магия свечей. Мировые хиты джаза

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер джаза в сказочной атмосфере

Приглашаем вас насладиться лучшими джазовыми хитами в окружении сотен свечей в изысканном Зелёном зале пространства «Вокруг Центр»!

Вашими проводниками в мир джаза станут виртуозы джаз-бэнда L.O.V.E. JAZZ. Они исполнят самые проникновенные, нежные и страстные хиты мировой джазовой классики. В программе вечера — такие известные композиции, как L.O.V.E, Fly Me to the Moon, Cheek to Cheek, It Don’t Mean a Thing и множество других бессмертных мелодий.

Изысканная атмосфера

Зелёный зал сделан в стиле классического особняка 19 века. Высокие потолки, богатая лепнина, дворцовое убранство — всё это будет окружено сотнями свечей, что придаст вечеру особую романтическую атмосферу. Предвкушение музыкального волшебства наполняет пространство, создавая уникальное зрелище для всех гостей.

Информация о билетах

Внимание! В продаже билеты трёх категорий. В каждой категории предусмотрена свободная рассадка на стульях:

  • Категория VIP: 1-ый ряд.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды.
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го.

Продолжительность и возрастные ограничения

Концерт длится 75 минут и предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность окунуться в мир джаза!

В других городах

Ростов-на-Дону, 20 сентября
Вокруг центр Ростов-на-Дону, просп. Чехова, 35/30
17:00 от 1800 ₽

Фотографии

Магия свечей. Мировые хиты джаза Магия свечей. Мировые хиты джаза Магия свечей. Мировые хиты джаза Магия свечей. Мировые хиты джаза Магия свечей. Мировые хиты джаза Магия свечей. Мировые хиты джаза

