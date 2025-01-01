Магия свечей. Мировые хиты джаза

Приглашаем вас насладиться лучшими джазовыми хитами в окружении сотен свечей в изысканном Зелёном зале пространства «Вокруг Центр»!
Вашими проводниками в мир джаза станут виртуозы джаз-бэнда L.O.V.E. JAZZ. Они исполнят самые проникновенные, нежные и страстные хиты мировой джазовой классики. В программе вечера — такие известные композиции, как L.O.V.E, Fly Me to the Moon, Cheek to Cheek, It Don’t Mean a Thing и множество других бессмертных мелодий.
Зелёный зал сделан в стиле классического особняка 19 века. Высокие потолки, богатая лепнина, дворцовое убранство — всё это будет окружено сотнями свечей, что придаст вечеру особую романтическую атмосферу. Предвкушение музыкального волшебства наполняет пространство, создавая уникальное зрелище для всех гостей.
Внимание! В продаже билеты трёх категорий. В каждой категории предусмотрена свободная рассадка на стульях:
Концерт длится 75 минут и предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность окунуться в мир джаза!