Магия свечей. Mi amor. Вечер аргентинского танго

Приглашаем вас насладиться магией страстного аргентинского танго в уникальной атмосфере Оранжереи Таврического сада. Вас ожидает незабываемый вечер, наполненный аутентичными ритмами и подлинными эмоциями.
Специальным гостем мероприятия станет харизматичный певец Карлос Д'Онофрио из Аргентины. Его выступление в сопровождении гитары и фортепиано перенесет вас в сердце Буэнос-Айреса. Позвольте музыке унести вас в мир танго, наполненный нежностью, драмой и жизненной силой.
Каждый звук затмит прохладные вечера, позволяя вам ощутить жаркие ритмы и щемящую ностальгию. Пространство Оранжереи наполнится дыханием танго, что создаст неповторимую атмосферу.
Продолжительность спектакля составляет 1 час 15 минут. Рекомендуется для зрителей старше шести лет.
В продаже доступны билеты четырех категорий:
Во всех категориях предусмотрена свободная рассадка на стульях. Не упустите шанс стать частью этого яркого события!