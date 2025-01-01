Меню
Магия свечей. Mi amor. Вечер аргентинского танго
Магия свечей. Mi amor. Вечер аргентинского танго

6+
Возраст 6+

О концерте

Танец под свечами: страсть аргентинского танго в Таврическом саду

Приглашаем вас насладиться магией страстного аргентинского танго в уникальной атмосфере Оранжереи Таврического сада. Вас ожидает незабываемый вечер, наполненный аутентичными ритмами и подлинными эмоциями.

Артисты вечера

Специальным гостем мероприятия станет харизматичный певец Карлос Д'Онофрио из Аргентины. Его выступление в сопровождении гитары и фортепиано перенесет вас в сердце Буэнос-Айреса. Позвольте музыке унести вас в мир танго, наполненный нежностью, драмой и жизненной силой.

Атмосфера вечера

Каждый звук затмит прохладные вечера, позволяя вам ощутить жаркие ритмы и щемящую ностальгию. Пространство Оранжереи наполнится дыханием танго, что создаст неповторимую атмосферу.

Информация для зрителей

Продолжительность спектакля составляет 1 час 15 минут. Рекомендуется для зрителей старше шести лет.

Билеты

В продаже доступны билеты четырех категорий:

  • Категория VIP (1-ый ряд)
  • Категория A (2-ой и 3-ий ряд)
  • Категория B (4, 5, 6-й ряд)
  • Категория C (все ряды, начиная с 7 ряда)

Во всех категориях предусмотрена свободная рассадка на стульях. Не упустите шанс стать частью этого яркого события!

Февраль
Март
25 февраля среда
19:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2000 ₽
25 марта среда
21:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2000 ₽

Магия свечей. Mi amor. Вечер аргентинского танго Магия свечей. Mi amor. Вечер аргентинского танго Магия свечей. Mi amor. Вечер аргентинского танго Магия свечей. Mi amor. Вечер аргентинского танго Магия свечей. Mi amor. Вечер аргентинского танго Магия свечей. Mi amor. Вечер аргентинского танго Магия свечей. Mi amor. Вечер аргентинского танго

