Магия свечей. Mi amor. Вечер аргентинского танго

Танец под свечами: страсть аргентинского танго в Таврическом саду

Приглашаем вас насладиться магией страстного аргентинского танго в уникальной атмосфере Оранжереи Таврического сада. Вас ожидает незабываемый вечер, наполненный аутентичными ритмами и подлинными эмоциями.

Артисты вечера

Специальным гостем мероприятия станет харизматичный певец Карлос Д'Онофрио из Аргентины. Его выступление в сопровождении гитары и фортепиано перенесет вас в сердце Буэнос-Айреса. Позвольте музыке унести вас в мир танго, наполненный нежностью, драмой и жизненной силой.

Атмосфера вечера

Каждый звук затмит прохладные вечера, позволяя вам ощутить жаркие ритмы и щемящую ностальгию. Пространство Оранжереи наполнится дыханием танго, что создаст неповторимую атмосферу.

Информация для зрителей

Продолжительность спектакля составляет 1 час 15 минут. Рекомендуется для зрителей старше шести лет.

Билеты

В продаже доступны билеты четырех категорий:

Категория VIP (1-ый ряд)

Категория A (2-ой и 3-ий ряд)

Категория B (4, 5, 6-й ряд)

Категория C (все ряды, начиная с 7 ряда)

Во всех категориях предусмотрена свободная рассадка на стульях. Не упустите шанс стать частью этого яркого события!