Магия свечей. Людовико Эйнауди. Саундтреки с оркестром

Музыка Людовико Эйнауди в Лютеранском соборе Петербурга

Под величественными сводами Лютеранского собора Святых Петра и Павла (Петрикирхе) в самом сердце Петербурга прозвучит проникновенная музыка Людовико Эйнауди. Музыку исполнит виртуозный пианист Лев Шишкин в сопровождении камерного оркестра Four Seasons.

О композиторе

Людовико Эйнауди — один из самых популярных композиторов современности и мастер неоклассического письма. Его произведения известны во всем мире, а саундтреки к фильмам, таким как «1+1», «Земля кочевников» и «Отец», принесли ему огромную популярность. Альбомы Эйнауди регулярно бьют рекорды продаж в категории «неоклассическая музыка». Невзирая на свои сорок лет, он нашел уникальное звучание и стал одним из самых узнаваемых авторов среди ныне живущих композиторов.

О концерте

Концерт продлится 1 час 15 минут и предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Это уникальная возможность погрузиться в мир музыкального искусства и насладиться магией звучания произведений Эйнауди в одном из самых красивых мест города.