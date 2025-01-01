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Магия свечей. Людовико Эйнауди. Саундтреки с оркестром
Киноафиша Магия свечей. Людовико Эйнауди. Саундтреки с оркестром

Магия свечей. Людовико Эйнауди. Саундтреки с оркестром

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка Людовико Эйнауди в Лютеранском соборе Петербурга

Под величественными сводами Лютеранского собора Святых Петра и Павла (Петрикирхе) в самом сердце Петербурга прозвучит проникновенная музыка Людовико Эйнауди. Музыку исполнит виртуозный пианист Лев Шишкин в сопровождении камерного оркестра Four Seasons.

О композиторе

Людовико Эйнауди — один из самых популярных композиторов современности и мастер неоклассического письма. Его произведения известны во всем мире, а саундтреки к фильмам, таким как «1+1», «Земля кочевников» и «Отец», принесли ему огромную популярность. Альбомы Эйнауди регулярно бьют рекорды продаж в категории «неоклассическая музыка». Невзирая на свои сорок лет, он нашел уникальное звучание и стал одним из самых узнаваемых авторов среди ныне живущих композиторов.

О концерте

Концерт продлится 1 час 15 минут и предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Это уникальная возможность погрузиться в мир музыкального искусства и насладиться магией звучания произведений Эйнауди в одном из самых красивых мест города.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

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