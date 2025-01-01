Магия свечей. Людовико Эйнауди. Романтическая неоклассика

Музыка в свете свечей: Концерт Людовико Эйнауди в Доме Архитектора

StageMagic приглашает вас на уникальное музыкальное событие с одним из самых популярных композиторов современности — Людовико Эйнауди. Концерт состоится в особняке А.А. Половцова (Дом Архитектора), расположенном в самом сердце Петербурга на Большой Морской улице.

Проникновенная музыка в уютной атмосфере

В этот вечер вы окунетесь в атмосферу волшебства и уюта, когда звучит проникновенная музыка Эйнауди, исполненная квинтетом музыкантов-виртуозов Four Seasons. Музыка композитора, известного своими работами в жанре неоклассики, будет сопровождаться мерцанием множества свечей, создавая незабываемую атмосферу.

Знакомство с творчеством Людовико Эйнауди

Людовико Эйнауди — итальянский композитор, который завоевал сердца миллионов слушателей. Его саундтреки к фильмам, таким как «1+1», «Земля кочевников» и «Отец», стали настоящими хитами. Альбомы Эйнауди регулярно занимают верхние строчки чартов в категории «неоклассика», а его произведения исполняются по всему миру.

Творчество композитора гармонично сочетает классические традиции с современными электронными звучаниями, этническими мотивами и динамикой популярной музыки.

Экскурсия по Дому Архитектора

Перед концертом у вас будет возможность посетить экскурсию по великолепным интерьерам Дома Архитектора. Архитектурная изысканность и богатая отделка интерьеров мрамором, золотом и ценными породами древесины создают неповторимую атмосферу роскоши и величия.

Информация о билетах

В продаже доступны билеты четырех категорий:

VIP (1-ый и 2-ой ряд) с экскурсией за 50 минут до начала концерта

VIP (1-ый и 2-ой ряд) без экскурсии

СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го) с экскурсией за 50 минут до начала концерта

СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го) без экскурсии

В каждой из категорий свободная рассадка на стульях. Обратите внимание: если билетов с экскурсией нет в наличии, оставшиеся билеты не будут включать посещение экспозиции.

Продолжительность концерта с экскурсией — 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться незабываемым музыкальным вечером в компании Людовико Эйнауди и квинтета Four Seasons!