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Магия свечей. Людовико Эйнауди. Романтическая неоклассика
Киноафиша Магия свечей. Людовико Эйнауди. Романтическая неоклассика

Магия свечей. Людовико Эйнауди. Романтическая неоклассика

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка в свете свечей: Концерт Людовико Эйнауди в Доме Архитектора

StageMagic приглашает вас на уникальное музыкальное событие с одним из самых популярных композиторов современности — Людовико Эйнауди. Концерт состоится в особняке А.А. Половцова (Дом Архитектора), расположенном в самом сердце Петербурга на Большой Морской улице.

Проникновенная музыка в уютной атмосфере

В этот вечер вы окунетесь в атмосферу волшебства и уюта, когда звучит проникновенная музыка Эйнауди, исполненная квинтетом музыкантов-виртуозов Four Seasons. Музыка композитора, известного своими работами в жанре неоклассики, будет сопровождаться мерцанием множества свечей, создавая незабываемую атмосферу.

Знакомство с творчеством Людовико Эйнауди

Людовико Эйнауди — итальянский композитор, который завоевал сердца миллионов слушателей. Его саундтреки к фильмам, таким как «1+1», «Земля кочевников» и «Отец», стали настоящими хитами. Альбомы Эйнауди регулярно занимают верхние строчки чартов в категории «неоклассика», а его произведения исполняются по всему миру.

Творчество композитора гармонично сочетает классические традиции с современными электронными звучаниями, этническими мотивами и динамикой популярной музыки.

Экскурсия по Дому Архитектора

Перед концертом у вас будет возможность посетить экскурсию по великолепным интерьерам Дома Архитектора. Архитектурная изысканность и богатая отделка интерьеров мрамором, золотом и ценными породами древесины создают неповторимую атмосферу роскоши и величия.

Информация о билетах

В продаже доступны билеты четырех категорий:

  • VIP (1-ый и 2-ой ряд) с экскурсией за 50 минут до начала концерта
  • VIP (1-ый и 2-ой ряд) без экскурсии
  • СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го) с экскурсией за 50 минут до начала концерта
  • СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го) без экскурсии

В каждой из категорий свободная рассадка на стульях. Обратите внимание: если билетов с экскурсией нет в наличии, оставшиеся билеты не будут включать посещение экспозиции.

Продолжительность концерта с экскурсией — 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться незабываемым музыкальным вечером в компании Людовико Эйнауди и квинтета Four Seasons!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 августа
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
20:30 от 2900 ₽

Фотографии

Магия свечей. Людовико Эйнауди. Романтическая неоклассика Магия свечей. Людовико Эйнауди. Романтическая неоклассика Магия свечей. Людовико Эйнауди. Романтическая неоклассика Магия свечей. Людовико Эйнауди. Романтическая неоклассика Магия свечей. Людовико Эйнауди. Романтическая неоклассика Магия свечей. Людовико Эйнауди. Романтическая неоклассика Магия свечей. Людовико Эйнауди. Романтическая неоклассика

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