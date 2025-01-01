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Магия свечей. «Людовико Эйнауди. Неоклассика» в Оранжерее
Киноафиша Магия свечей. «Людовико Эйнауди. Неоклассика» в Оранжерее

Магия свечей. «Людовико Эйнауди. Неоклассика» в Оранжерее

6+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка Людовико Эйнауди в Оранжерее Таврического сада

В этот вечер в Оранжерее Таврического сада, утопающей в свете сотен свечей, прозвучит музыка одного из самых популярных композиторов современности – Людовико Эйнауди. Исполнение произведений мастера доверено великолепному квартету музыкантов-виртуозов «Four Seasons».

О композиторе

Людовико Эйнауди – это имя знакомо многим благодаря его потрясающим саундтрекам к фильмам, таким как «1+1», «Земля кочевников» и «Отец». Его альбомы не раз становились бестселлерами в категории «неоклассическая музыка», а произведения звучат на сценах по всему миру. Эйнауди нашел свое уникальное звучание и стал одним из самых узнаваемых авторов нашего времени.

Концерт в тропическом оазисе

Концерт пройдет в живописной обстановке под сенью тропических деревьев и растений, что создаст атмосферу вечного лета. Это уникальная возможность отвлечься от городской суеты и насладиться живой музыкой в волшебной обстановке.

Информация о билетах

В продаже доступны билеты двух категорий:

  • VIP (1-ый и 2-ой ряд)
  • СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го)

В каждой из категорий предусмотрена свободная рассадка на стульях.

Продолжительность и возрастные ограничения

Продолжительность концерта составляет 1 час 15 минут. Рекомендуется к посещению зрителям старше шести лет.

Не упустите шанс погрузиться в мир прекрасной музыки и насладиться атмосферой уюта и тепла!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 августа
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:00 от 2700 ₽ 19:00 от 2700 ₽
Санкт-Петербург, 3 сентября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:00 от 2700 ₽ 19:00 от 2700 ₽

Фотографии

Магия свечей. «Людовико Эйнауди. Неоклассика» в Оранжерее Магия свечей. «Людовико Эйнауди. Неоклассика» в Оранжерее Магия свечей. «Людовико Эйнауди. Неоклассика» в Оранжерее Магия свечей. «Людовико Эйнауди. Неоклассика» в Оранжерее Магия свечей. «Людовико Эйнауди. Неоклассика» в Оранжерее Магия свечей. «Людовико Эйнауди. Неоклассика» в Оранжерее Магия свечей. «Людовико Эйнауди. Неоклассика» в Оранжерее

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