Магия свечей. «Людовико Эйнауди. Неоклассика» в Оранжерее

В этот вечер в Оранжерее Таврического сада, утопающей в свете сотен свечей, прозвучит музыка одного из самых популярных композиторов современности – Людовико Эйнауди. Исполнение произведений мастера доверено великолепному квартету музыкантов-виртуозов «Four Seasons».
Людовико Эйнауди – это имя знакомо многим благодаря его потрясающим саундтрекам к фильмам, таким как «1+1», «Земля кочевников» и «Отец». Его альбомы не раз становились бестселлерами в категории «неоклассическая музыка», а произведения звучат на сценах по всему миру. Эйнауди нашел свое уникальное звучание и стал одним из самых узнаваемых авторов нашего времени.
Концерт пройдет в живописной обстановке под сенью тропических деревьев и растений, что создаст атмосферу вечного лета. Это уникальная возможность отвлечься от городской суеты и насладиться живой музыкой в волшебной обстановке.
В продаже доступны билеты двух категорий:
В каждой из категорий предусмотрена свободная рассадка на стульях.
Продолжительность концерта составляет 1 час 15 минут. Рекомендуется к посещению зрителям старше шести лет.
Не упустите шанс погрузиться в мир прекрасной музыки и насладиться атмосферой уюта и тепла!