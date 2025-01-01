Меню
Магия свечей. Людовико Эйнауди. Meditation
Киноафиша Магия свечей. Людовико Эйнауди. Meditation

Магия свечей. Людовико Эйнауди. Meditation

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт шедевров неоклассики в Доме искусств «Особняк Серебрякова»

Особняк Серебрякова, жемчужина Петербурга с великолепными дворцовыми интерьерами XIX века, приглашает вас на уникальный концерт, где прозвучат шедевры неоклассики. В атмосфере затемненного зала вас ждут виртуозные исполнители квинтета VIRTUOSI.

Музыка Людовико Эйнауди

На концерте вы услышите проникновенные мелодии одного из самых популярных современных композиторов — Людовико Эйнауди. Этот мастер неоклассического письма известен благодаря своим произведениям, ставшим саундтреками к таким фильмам, как «1+1», «Земля кочевников», и «Отец». Альбомы Эйнауди бьют рекорды продаж в категории «неоклассическая музыка» и исполняются по всему миру. Он нашел собственное звучание после сорока лет творчества и по праву занимает место среди самых узнаваемых авторов.

Информация о концерте

Концерт продлится 75 минут, и рекомендуем приходить за 15 минут до его начала. Мероприятие предназначено для зрителей старше 12 лет. Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Категории билетов

В продаже — билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

  • Категория VIP: 1-ый ряд.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды.
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го.

Не упустите возможность насладиться живой музыкой в одном из самых красивых мест Петербурга!

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
21:00 от 1900 ₽

Фотографии

Магия свечей. Людовико Эйнауди. Meditation Магия свечей. Людовико Эйнауди. Meditation Магия свечей. Людовико Эйнауди. Meditation Магия свечей. Людовико Эйнауди. Meditation Магия свечей. Людовико Эйнауди. Meditation Магия свечей. Людовико Эйнауди. Meditation Магия свечей. Людовико Эйнауди. Meditation

