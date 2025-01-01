Магия свечей. Людовико Эйнауди. Meditation

Концерт шедевров неоклассики в Доме искусств «Особняк Серебрякова»

Особняк Серебрякова, жемчужина Петербурга с великолепными дворцовыми интерьерами XIX века, приглашает вас на уникальный концерт, где прозвучат шедевры неоклассики. В атмосфере затемненного зала вас ждут виртуозные исполнители квинтета VIRTUOSI.

Музыка Людовико Эйнауди

На концерте вы услышите проникновенные мелодии одного из самых популярных современных композиторов — Людовико Эйнауди. Этот мастер неоклассического письма известен благодаря своим произведениям, ставшим саундтреками к таким фильмам, как «1+1», «Земля кочевников», и «Отец». Альбомы Эйнауди бьют рекорды продаж в категории «неоклассическая музыка» и исполняются по всему миру. Он нашел собственное звучание после сорока лет творчества и по праву занимает место среди самых узнаваемых авторов.

Информация о концерте

Концерт продлится 75 минут, и рекомендуем приходить за 15 минут до его начала. Мероприятие предназначено для зрителей старше 12 лет. Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Категории билетов

В продаже — билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

Категория VIP: 1-ый ряд.

1-ый ряд. Категория А: 2-й и 3-й ряды.

2-й и 3-й ряды. Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го.

Не упустите возможность насладиться живой музыкой в одном из самых красивых мест Петербурга!