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Киноафиша Магия свечей. Людовико Эйнауди: Балет «A. M. O. R. E.» Премьера!

Магия свечей. Людовико Эйнауди: Балет «A. M. O. R. E.» Премьера!

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Премьера балетного спектакля «A. M. O. R. E.» в особняке Серебрякова

В исторических интерьерах особняка Серебрякова состоится премьера уникального балетного спектакля «A. M. O. R. E.», который вдохновлен проникновенной музыкой Людовико Эйнауди. Артисты балета ведущих театров Санкт-Петербурга и камерный ансамбль VIRTUOSI создадут незабываемое действо, оживляя знаменитые и трогательные композиции маэстро.

Музыка Эйнауди и хореография Гапиенко

Музыка Людовико Эйнауди, обладающая минималистичной элегантностью и глубиной эмоций, покорила сердца миллионов слушателей по всему миру. Эйнауди — мастер создания звуковых ландшафтов, которые говорят напрямую с сердцем. Главная сюжетная линия балета охватывает любовь во всем её многообразии: от трепетного ожидания первой встречи до обжигающей страсти, от нежности до головокружительной драмы. Хореография Олесии Гапиенко раскроет всю палитру человеческих чувств под чарующие звуки рояля и струнных.

Экскурсия по историческому особняку

Перед началом спектакля у зрителей будет уникальная возможность посетить экскурсию по одному из самых изысканных петербургских домов, сохранившему оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная мраморная лестница, а каждый зал имеет свой уникальный цвет и богатое лепное оформление. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века.

Информация о билетах и дресс-коде

Рекомендуемый дресс-код для вечера: Cocktail Attire («коктейль»).

В продаже доступны билеты двух категорий:

  • Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 16:15.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды без экскурсии.

Балет пройдет в двух отделениях с антрактом. Продолжительность балета с экскурсией — 1 час 40 минут, без экскурсии — 1 час 15 минут. Продолжительность экскурсии составит 25 минут. Гостям, купившим билеты категории А, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.

Спектакль предназначен для зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 августа
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
17:00 от 3900 ₽

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