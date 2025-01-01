Магия свечей. Людовико Эйнауди: Балет «A. M. O. R. E.» Премьера!

Премьера балетного спектакля «A. M. O. R. E.» в особняке Серебрякова

В исторических интерьерах особняка Серебрякова состоится премьера уникального балетного спектакля «A. M. O. R. E.», который вдохновлен проникновенной музыкой Людовико Эйнауди. Артисты балета ведущих театров Санкт-Петербурга и камерный ансамбль VIRTUOSI создадут незабываемое действо, оживляя знаменитые и трогательные композиции маэстро.

Музыка Эйнауди и хореография Гапиенко

Музыка Людовико Эйнауди, обладающая минималистичной элегантностью и глубиной эмоций, покорила сердца миллионов слушателей по всему миру. Эйнауди — мастер создания звуковых ландшафтов, которые говорят напрямую с сердцем. Главная сюжетная линия балета охватывает любовь во всем её многообразии: от трепетного ожидания первой встречи до обжигающей страсти, от нежности до головокружительной драмы. Хореография Олесии Гапиенко раскроет всю палитру человеческих чувств под чарующие звуки рояля и струнных.

Экскурсия по историческому особняку

Перед началом спектакля у зрителей будет уникальная возможность посетить экскурсию по одному из самых изысканных петербургских домов, сохранившему оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная мраморная лестница, а каждый зал имеет свой уникальный цвет и богатое лепное оформление. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века.

Информация о билетах и дресс-коде

Рекомендуемый дресс-код для вечера: Cocktail Attire («коктейль»).

В продаже доступны билеты двух категорий:

Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 16:15.

1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 16:15. Категория А: 2-й и 3-й ряды без экскурсии.

Балет пройдет в двух отделениях с антрактом. Продолжительность балета с экскурсией — 1 час 40 минут, без экскурсии — 1 час 15 минут. Продолжительность экскурсии составит 25 минут. Гостям, купившим билеты категории А, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.

Спектакль предназначен для зрителей старше 6 лет.