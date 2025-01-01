Магия свечей. «Людовико Эйнауди: Балет A. M. O. R. E. Премьера!» в особняке Серебрякова

Премьера балетного спектакля «A. M. O. R. E.» в особняке Серебрякова

В исторических интерьерах особняка Серебрякова состоится долгожданная премьера балетного спектакля «A. M. O. R. E.», вдохновленного проникновенной музыкой Людовико Эйнауди. Артисты балета ведущих театров Санкт-Петербурга и камерный ансамбль VIRTUOSI создадут уникальное зрелище, которое запомнится надолго.

Музыка, наполняющая сердца

Под сводами старинного особняка, освещенного множеством свечей, прозвучат самые трогательные композиции маэстро Эйнауди. Его музыка сочетает минималистичную элегантность с невероятной эмоциональной глубиной, что уже покорило миллионы слушателей по всему миру. Эйнауди мастерски создает звуковые ландшафты, которые прямо обращаются к сердцу.

Сюжет и хореография

Главная сюжетная линия балета — любовь во всем ее многообразии: от трепетного ожидания первой встречи до обжигающей страсти, от нежности до головокружительной драмы. Хореография Олеси Гапиенко раскроет всю палитру человеческих чувств под чарующие звуки рояля и струнных. Это будет редкая возможность пережить исключительный синтез искусств.

Экскурсия по особняку

Перед началом спектакля зрителей ждет экскурсия, которая погрузит в историю одного из самых изысканных петербургских домов. Особняк сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Величественная парадная лестница из белого мрамора, расписные потолки и богатый лепной декор создают атмосферу утонченности и великолепия.

Дресс-код и категории билетов

Рекомендуемый дресс-код для гостей — Cocktail Attire («коктейль»).

Исполнители: солисты балета ведущих театров Санкт-Петербурга и ансамбль VIRTUOSI.

Внимание! В продаже доступны билеты двух категорий с свободной рассадкой:

Категория VIP: 1-й ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 19:15.

Категория А: 2-й и 3-й ряды без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией — 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории А, рекомендуется приходить за 30 минут до начала концерта. Спектакль предназначен для зрителей старше 6 лет.