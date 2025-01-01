Магия свечей. L.O.V.E. Романтический джаз

Музыка джаза в уникальном особняке Серебрякова

Приглашаем вас насладиться чарующими джазовыми мелодиями в роскошных интерьерах особняка Серебрякова. Неважно, занято или свободно ваше сердце в этот миг — неповторимая атмосфера нашего концерта всколыхнет ваши чувства и наполнит вдохновением!

Ваши проводники в мир романтического джаза

Виртуозы джаз-бэнда JAZZ HOOLIGANS исполнят самые проникновенные, нежные и страстные хиты мирового джаза: New York, L.O.V.E, Fly Me to the Moon, Cheek to Cheek, It Don’t Mean a Thing и множество других бессмертных мелодий!

Экскурсия в историю

Перед началом концерта вас ждет уникальная экскурсия, на которой вы погрузитесь в историю одного из самых изысканных петербургских домов. Особняк сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная мраморная лестница. Каждый из залов имеет свою цветовую палитру, а потолки украшены резьбой и росписью. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века.

Дресс-код и исполнители

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»). Исполнители вечера — джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS.

О билетах

В продаже доступны билеты трёх категорий с свободной рассадкой:

Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии за 45 минут до концерта.

1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии за 45 минут до концерта. Категория A: 2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без. Начало экскурсии за 45 минут до концерта.

2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без. Начало экскурсии за 45 минут до концерта. Категория B: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсионной программой — 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории B, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.