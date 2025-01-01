Магия свечей. L.O.V.E. Романтический джаз

Приглашаем вас насладиться чарующими джазовыми мелодиями в роскошных интерьерах особняка Серебрякова. Неважно, занято или свободно ваше сердце в этот миг — неповторимая атмосфера нашего концерта всколыхнет ваши чувства и наполнит вдохновением!
Виртуозы джаз-бэнда JAZZ HOOLIGANS исполнят самые проникновенные, нежные и страстные хиты мирового джаза: New York, L.O.V.E, Fly Me to the Moon, Cheek to Cheek, It Don’t Mean a Thing и множество других бессмертных мелодий!
Перед началом концерта вас ждет уникальная экскурсия, на которой вы погрузитесь в историю одного из самых изысканных петербургских домов. Особняк сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная мраморная лестница. Каждый из залов имеет свою цветовую палитру, а потолки украшены резьбой и росписью. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века.
Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»). Исполнители вечера — джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS.
В продаже доступны билеты трёх категорий с свободной рассадкой:
Продолжительность концерта с экскурсионной программой — 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории B, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.