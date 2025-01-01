Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. L.O.V.E. Романтический джаз
Киноафиша Магия свечей. L.O.V.E. Романтический джаз

Магия свечей. L.O.V.E. Романтический джаз

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыка джаза в уникальном особняке Серебрякова

Приглашаем вас насладиться чарующими джазовыми мелодиями в роскошных интерьерах особняка Серебрякова. Неважно, занято или свободно ваше сердце в этот миг — неповторимая атмосфера нашего концерта всколыхнет ваши чувства и наполнит вдохновением!

Ваши проводники в мир романтического джаза

Виртуозы джаз-бэнда JAZZ HOOLIGANS исполнят самые проникновенные, нежные и страстные хиты мирового джаза: New York, L.O.V.E, Fly Me to the Moon, Cheek to Cheek, It Don’t Mean a Thing и множество других бессмертных мелодий!

Экскурсия в историю

Перед началом концерта вас ждет уникальная экскурсия, на которой вы погрузитесь в историю одного из самых изысканных петербургских домов. Особняк сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная мраморная лестница. Каждый из залов имеет свою цветовую палитру, а потолки украшены резьбой и росписью. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века.

Дресс-код и исполнители

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»). Исполнители вечера — джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS.

О билетах

В продаже доступны билеты трёх категорий с свободной рассадкой:

  • Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии за 45 минут до концерта.
  • Категория A: 2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без. Начало экскурсии за 45 минут до концерта.
  • Категория B: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсионной программой — 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории B, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. L.O.V.E. Романтический джаз

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
1 февраля воскресенье
19:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 1400 ₽

Фотографии

Магия свечей. L.O.V.E. Романтический джаз Магия свечей. L.O.V.E. Романтический джаз Магия свечей. L.O.V.E. Романтический джаз Магия свечей. L.O.V.E. Романтический джаз Магия свечей. L.O.V.E. Романтический джаз Магия свечей. L.O.V.E. Романтический джаз Магия свечей. L.O.V.E. Романтический джаз Магия свечей. L.O.V.E. Романтический джаз

В ближайшие дни

Рок Ёлка
16+
Рок Вечеринка
Рок Ёлка
3 января в 18:30 Factory 3
от 700 ₽
Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
22 января в 19:15 Commode
от 1990 ₽
Съемки Abu Show
18+
Юмор
Съемки Abu Show
21 декабря в 16:00 Stage Standup Club
от 3500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше