Магия свечей. L.O.V.E. Романтический джаз в особняке
Магия свечей. L.O.V.E. Романтический джаз в особняке

6+
Возраст 6+

О концерте

Чарующие джазовые мелодии в «Особняке 1898»

Арт-пространство «Особняк 1898» приглашает вас насладиться завораживающими джазовыми мелодиями в окружении сотен свечей. Эта атмосферная локация погружает посетителей в мир романтического джаза, впечатляя своей историей и архитектурой.

Виртуозы Buon Gusto Band

Вашими проводниками в захватывающий мир джаза станут талантливые музыканты из группы Buon Gusto Band. Они исполнят самые проникновенные, нежные и страстные хиты мировой джазовой классики. В их репертуаре такие бессмертные мелодии, как L.O.V.E, Fly Me to the Moon и многие другие, которые заставят ваши сердца биться в унисон с музыкой.

История «Особняка 1898»

Концерт пройдет в историческом пространстве, чьи стены хранят дух старого Ростова. Построенный по проекту архитектора Гулина, «Особняк 1898» впечатляет эклектичным фасадом с элементами модерна. Когда-то здесь кипела торговая жизнь, а в подвале-кабаре «Фортуна» и на втором этаже, где работал один из первых электробиографов, звучали аплодисменты.

Детали концерта

Вы сможете почувствовать связь времен, ведь каждое помещение дышит историей и сейчас наполняется музыкой. Исполнители Buon Gusto Band подарят вам неповторимые 75 минут живого джаза. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. L.O.V.E. Романтический джаз в особняке

Март
Апрель
8 марта воскресенье
20:30
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 2200 ₽
20:30
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом 64
от 1200 ₽
15 апреля среда
20:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 1200 ₽
20:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом 64
от 1200 ₽

