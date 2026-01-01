Оповещения от Киноафиши
Магия свечей. «L.O.V.E. Романтический джаз в особняке»
Магия свечей. «L.O.V.E. Романтический джаз в особняке»

6+
Возраст 6+

О концерте

Вечер романтического джаза в Особняке Половцова

В Особняке Половцова (Дом Архитектора) состоится незабываемый вечер, сочетающий джазовый концерт и экскурсию. Это событие идеально подойдёт для тех, кто ценит утонченную музыку и архитектурные шедевры.

Концерт от JAZZ HOOLIGANS

В программе вечера — жемчужины романтического джаза, которые исполнит талантливый бэнд JAZZ HOOLIGANS. Их музыка наполнит пространство мягким светом свечей и создаст атмосферу любви и роскоши.

Экскурсия по залам особняка

Перед концертом гостей ожидает экскурсия по великолепным залам особняка. Здесь можно увидеть произведения знаменитых мастеров, таких как Месмахер, Брюлло и Боссе. Уникальная архитектура позволит вам лучше понять контекст, в котором создавалась музыка.

Не упустите возможность насладиться искусством в его самых утонченных проявлениях в этот особенный вечер!

Апрель
Май
4 апреля суббота
18:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2000 ₽
16 мая суббота
18:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2000 ₽

Фотографии

Магия свечей. «L.O.V.E. Романтический джаз в особняке» Магия свечей. «L.O.V.E. Романтический джаз в особняке» Магия свечей. «L.O.V.E. Романтический джаз в особняке» Магия свечей. «L.O.V.E. Романтический джаз в особняке» Магия свечей. «L.O.V.E. Романтический джаз в особняке»

