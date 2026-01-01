Магия свечей. «Lounge Jazz» в Оранжерее

Элегантный вечер лаунж-джаза в Оранжерее Таврического сада

Под куполом Оранжереи Таврического сада, окруженной тропическими растениями и сотнями свечей, вас ждет изысканный вечер с музыкальным сопровождением от джаз-бэнда LEV PIANO BAND. В этом уникальном пространстве звучит утонченный лаунж-джаз, который создает атмосферу романтики и легкой меланхолии.

Музыканты предлагают вам насладиться магией музыки, где нежные баллады гармонично переплетаются с ритмами босса-новы. В программе вечера – всемирно любимые композиции:

What a Wonderful World

Moon River

Dream a Little Dream of Me

Fly Me to the Moon

и многие другие.

Этот вечер станет редкой возможностью ощутить живую энергетику лаунж-джаза в атмосфере вечного лета. Не упустите шанс погрузиться в мир красивой музыки!

Информация о билетах

В продаже доступны билеты четырех категорий:

Категория VIP (1-й ряд)

Категория A (2-й и 3-й ряды)

Категория B (4, 5, 6-й ряды)

Категория C (все ряды, начиная с 7-го)

В каждой категории предусмотрена свободная рассадка на стульях.