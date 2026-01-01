Магия свечей. «Lounge Jazz» в Оранжерее
Магия свечей. «Lounge Jazz» в Оранжерее

Возраст 6+

О концерте

Элегантный вечер лаунж-джаза в Оранжерее Таврического сада

Под куполом Оранжереи Таврического сада, окруженной тропическими растениями и сотнями свечей, вас ждет изысканный вечер с музыкальным сопровождением от джаз-бэнда LEV PIANO BAND. В этом уникальном пространстве звучит утонченный лаунж-джаз, который создает атмосферу романтики и легкой меланхолии.

Музыканты предлагают вам насладиться магией музыки, где нежные баллады гармонично переплетаются с ритмами босса-новы. В программе вечера – всемирно любимые композиции:

  • What a Wonderful World
  • Moon River
  • Dream a Little Dream of Me
  • Fly Me to the Moon
  • и многие другие.

Этот вечер станет редкой возможностью ощутить живую энергетику лаунж-джаза в атмосфере вечного лета. Не упустите шанс погрузиться в мир красивой музыки!

Информация о билетах

В продаже доступны билеты четырех категорий:

  • Категория VIP (1-й ряд)
  • Категория A (2-й и 3-й ряды)
  • Категория B (4, 5, 6-й ряды)
  • Категория C (все ряды, начиная с 7-го)

В каждой категории предусмотрена свободная рассадка на стульях.

Апрель
Май
24 апреля пятница
19:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
27 мая среда
19:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 1800 ₽

