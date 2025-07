Магия свечей. Lounge jazz. Ella Fitzgerald

Ночь джаза в особняке Серебрякова

Приглашаем вас на уникальный концерт в роскошных интерьерах особняка Серебрякова, где в окружении множества свечей прозвучат знаменитые джазовые хиты, исполняемые высококлассным бэндом JAZZ NOIR BAND. В программе концерта – настоящие жемчужины джаза, такие как «Summertime», «Cheek to Cheek», «It Don’t Mean a Thing» и «Fly Me to the Moon», которые когда-то звучали из уст величайшей джазовой певицы – Эллы Фитцджеральд.

Экскурсия по историческому особняку

Перед началом концерта вас ждет уникальная экскурсия, на которой вы сможете погрузиться в историю одного из самых изысканных домов Санкт-Петербурга. Особняк сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная лестница из белого мрамора, а каждый из залов имеет свой неповторимый цвет, резные потолки и богатый лепной декор. Также в нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века.

Дресс-код и информация о билетах

Рекомендуемый дресс-код для гостей – Cocktail Attire («коктейль»). Билеты доступны в трех категориях, каждая из которых предполагает свободную рассадку:

Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 18:15.

Категория A: 2-й и 3-й ряды с экскурсией и без экскурсии. Начало экскурсии в 18:15.

Категория B: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией составит 1 час 40 минут, без экскурсии – 75 минут. Длительность экскурсии – 25 минут. Гостям, купившим билеты категории B, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта. Обратите внимание, что концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться атмосферой джаза в одном из самых красивых мест Петербурга!