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Магия свечей. Lounge jazz. Ella Fitzgerald
Киноафиша Магия свечей. Lounge jazz. Ella Fitzgerald

Магия свечей. Lounge jazz. Ella Fitzgerald

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Ночь джаза в особняке Серебрякова

Приглашаем вас на уникальный концерт в роскошных интерьерах особняка Серебрякова, где в окружении множества свечей прозвучат знаменитые джазовые хиты, исполняемые высококлассным бэндом JAZZ NOIR BAND. В программе концерта – настоящие жемчужины джаза, такие как «Summertime», «Cheek to Cheek», «It Don’t Mean a Thing» и «Fly Me to the Moon», которые когда-то звучали из уст величайшей джазовой певицы – Эллы Фитцджеральд.

Экскурсия по историческому особняку

Перед началом концерта вас ждет уникальная экскурсия, на которой вы сможете погрузиться в историю одного из самых изысканных домов Санкт-Петербурга. Особняк сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная лестница из белого мрамора, а каждый из залов имеет свой неповторимый цвет, резные потолки и богатый лепной декор. Также в нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века.

Дресс-код и информация о билетах

Рекомендуемый дресс-код для гостей – Cocktail Attire («коктейль»). Билеты доступны в трех категориях, каждая из которых предполагает свободную рассадку:

  • Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 18:15.
  • Категория A: 2-й и 3-й ряды с экскурсией и без экскурсии. Начало экскурсии в 18:15.
  • Категория B: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией составит 1 час 40 минут, без экскурсии – 75 минут. Длительность экскурсии – 25 минут. Гостям, купившим билеты категории B, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта. Обратите внимание, что концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться атмосферой джаза в одном из самых красивых мест Петербурга!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 июля
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
19:00 от 1900 ₽

Фотографии

Магия свечей. Lounge jazz. Ella Fitzgerald Магия свечей. Lounge jazz. Ella Fitzgerald Магия свечей. Lounge jazz. Ella Fitzgerald Магия свечей. Lounge jazz. Ella Fitzgerald Магия свечей. Lounge jazz. Ella Fitzgerald Магия свечей. Lounge jazz. Ella Fitzgerald Магия свечей. Lounge jazz. Ella Fitzgerald Магия свечей. Lounge jazz. Ella Fitzgerald Магия свечей. Lounge jazz. Ella Fitzgerald

В ближайшие дни

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