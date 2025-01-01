Магия свечей. «Лебединое озеро» и не только

StageMagic приглашает вас в исторический Зеленый зал пространства «Вокруг Центр» на атмосферный балет при свечах. В программе - самые известные и изящные номера из бессмертных произведений: «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Жизель». Сердцем вечера станет незабвенная музыка Петра Ильича Чайковского, чьи балеты стали синонимами русской классики и признания на мировой арене.
Артисты балета из ведущих театров Ростова-на-Дону исполнят избранные фрагменты из балетов Чайковского. Вы сможете насладиться пронзительной лирикой, драматизмом и невероятной мелодической красотой этих произведений.
Зал выполнен в стиле классического особняка 19 века с высокими потолками, богатой лепниной и дворцовым убранством. В этот вечер, среди мерцающих свечей, вас ждет не просто концерт, а настоящее путешествие через века, эмоции и искусство.
Солисты балета ведущих театров Ростова-на-Дону представят вам лучший из своих репертуаров.
В продаже доступны билеты трех категорий с свободной рассадкой на стульях:
Концерт продлится 75 минут и предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность окунуться в мир великого балета!