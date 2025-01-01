Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. «Лебединое озеро» и не только
Киноафиша Магия свечей. «Лебединое озеро» и не только

Магия свечей. «Лебединое озеро» и не только

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Балет при свечах: Путешествие в мир классики

StageMagic приглашает вас в исторический Зеленый зал пространства «Вокруг Центр» на атмосферный балет при свечах. В программе - самые известные и изящные номера из бессмертных произведений: «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Жизель». Сердцем вечера станет незабвенная музыка Петра Ильича Чайковского, чьи балеты стали синонимами русской классики и признания на мировой арене.

Артисты балета из ведущих театров Ростова-на-Дону исполнят избранные фрагменты из балетов Чайковского. Вы сможете насладиться пронзительной лирикой, драматизмом и невероятной мелодической красотой этих произведений.

Уникальная атмосфера

Зал выполнен в стиле классического особняка 19 века с высокими потолками, богатой лепниной и дворцовым убранством. В этот вечер, среди мерцающих свечей, вас ждет не просто концерт, а настоящее путешествие через века, эмоции и искусство.

Исполнители

Солисты балета ведущих театров Ростова-на-Дону представят вам лучший из своих репертуаров.

Информация о билетах

В продаже доступны билеты трех категорий с свободной рассадкой на стульях:

  • Категория VIP: 1-ый ряд.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды.
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го.

Продолжительность и возрастные ограничения

Концерт продлится 75 минут и предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность окунуться в мир великого балета!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 6 сентября
Вокруг центр Ростов-на-Дону, просп. Чехова, 35/30
17:00 от 1800 ₽

Фотографии

Магия свечей. «Лебединое озеро» и не только Магия свечей. «Лебединое озеро» и не только Магия свечей. «Лебединое озеро» и не только Магия свечей. «Лебединое озеро» и не только Магия свечей. «Лебединое озеро» и не только Магия свечей. «Лебединое озеро» и не только

В ближайшие дни

6+
Рок
Симфо-рок. Мировые хиты на скрипках
18 октября в 19:00 ДК «Ростсельмаш»
от 1400 ₽
Two of Us. Лиза Кабоева и Влад Окунев
12+
Джаз
Two of Us. Лиза Кабоева и Влад Окунев
29 августа в 22:00 Эссе
от 800 ₽
Chepikk
18+
Поп
Chepikk
21 ноября в 20:00 Мёд
от 1700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше