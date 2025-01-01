Магия свечей. «Лебединое озеро» и не только

Балет при свечах: Путешествие в мир классики

StageMagic приглашает вас в исторический Зеленый зал пространства «Вокруг Центр» на атмосферный балет при свечах. В программе - самые известные и изящные номера из бессмертных произведений: «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Жизель». Сердцем вечера станет незабвенная музыка Петра Ильича Чайковского, чьи балеты стали синонимами русской классики и признания на мировой арене.

Артисты балета из ведущих театров Ростова-на-Дону исполнят избранные фрагменты из балетов Чайковского. Вы сможете насладиться пронзительной лирикой, драматизмом и невероятной мелодической красотой этих произведений.

Уникальная атмосфера

Зал выполнен в стиле классического особняка 19 века с высокими потолками, богатой лепниной и дворцовым убранством. В этот вечер, среди мерцающих свечей, вас ждет не просто концерт, а настоящее путешествие через века, эмоции и искусство.

Исполнители

Солисты балета ведущих театров Ростова-на-Дону представят вам лучший из своих репертуаров.

Информация о билетах

В продаже доступны билеты трех категорий с свободной рассадкой на стульях:

Категория VIP: 1-ый ряд.

1-ый ряд. Категория А: 2-й и 3-й ряды.

2-й и 3-й ряды. Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го.

Продолжительность и возрастные ограничения

Концерт продлится 75 минут и предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность окунуться в мир великого балета!