Магия свечей. «Le ciel de Paris. Вечер французского шансона» в особняке Серебрякова

Открытие новой культурной жемчужины Санкт-Петербурга — дом искусств «Особняк Серебрякова»! В этом уникальном пространстве вас ждет незабываемый вечер с JAZZ RETRO BAND «Близкие люди», который погрузит вас в атмосферу французского очарования и унесет в Париж.
Концерт наполнен духом романтики и любви. В окружении сотен свечей вы сможете насладиться популярными хитами Мирей Матьё, Эдит Пиаф, ZAZ и других великих французских исполнителей. В программе — известные композиции, такие как Les Champs Elysees, Paroles, La Vie En Rose, Je Veux и многие другие. Это будет атмосферное путешествие через музыку, пронизанное духом французской столицы!
Перед началом концерта вас ждет особая экскурсия, на которой вы познакомитесь с историей одного из самых изысканных петербургских домов. Особняк, сохранивший оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко, восхищает великолепной парадной лестницей из белого мрамора, резными и расписными потолками, а также изразцовыми печами XIX века в некоторых залах.
Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»). Обратите внимание, что в продаже есть билеты трёх категорий:
Концерт пройдет в двух отделениях с антрактом 15 минут. Продолжительность концерта с экскурсией составит 1 час 55 минут, без экскурсии — 90 минут. Длительность экскурсии — 25 минут. Гостям с билетами категории В рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.
Не упустите возможность насладиться этим великолепным событием!