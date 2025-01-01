Меню
Магия свечей. «Le ciel de Paris. Вечер французского шансона» в особняке Серебрякова
6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Очарование французского джаза в особняке Серебрякова

Открытие новой культурной жемчужины Санкт-Петербурга — дом искусств «Особняк Серебрякова»! В этом уникальном пространстве вас ждет незабываемый вечер с JAZZ RETRO BAND «Близкие люди», который погрузит вас в атмосферу французского очарования и унесет в Париж.

Музыкальная программа

Концерт наполнен духом романтики и любви. В окружении сотен свечей вы сможете насладиться популярными хитами Мирей Матьё, Эдит Пиаф, ZAZ и других великих французских исполнителей. В программе — известные композиции, такие как Les Champs Elysees, Paroles, La Vie En Rose, Je Veux и многие другие. Это будет атмосферное путешествие через музыку, пронизанное духом французской столицы!

Уникальная экскурсия

Перед началом концерта вас ждет особая экскурсия, на которой вы познакомитесь с историей одного из самых изысканных петербургских домов. Особняк, сохранивший оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко, восхищает великолепной парадной лестницей из белого мрамора, резными и расписными потолками, а также изразцовыми печами XIX века в некоторых залах.

Дресс-код и категории билетов

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»). Обратите внимание, что в продаже есть билеты трёх категорий:

  • Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 19:45.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсией и без экскурсии. Начало экскурсии в 19:45.
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го ряда, без экскурсии.

Концерт пройдет в двух отделениях с антрактом 15 минут. Продолжительность концерта с экскурсией составит 1 час 55 минут, без экскурсии — 90 минут. Длительность экскурсии — 25 минут. Гостям с билетами категории В рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться этим великолепным событием!

Октябрь
1 октября среда
20:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 1900 ₽

