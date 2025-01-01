Магия свечей. Latino. Вечер аргентинского танго в Оранжерее

Вечер аргентинского танго в Оранжерее Таврического сада

В этот вечер мы перенесемся в самое сердце Аргентины под сводами вечнозеленой Оранжереи Таврического сада. Здесь, среди вековых пальм и тропических растений, в магическом свете сотен свечей зазвучит настоящая музыка страсти — огненное аргентинское танго.

Это ваш билет в Буэнос-Айрес, где каждый вздох и каждый шелест листьев становится частью вечного танца. Для вас прозвучат бессмертные хиты — от пронзительной «Кумпарситы» и страстного «Либертанго» Пьяццоллы до романтичной «La cumparsita» и меланхоличного «Утомленного солнца».

Исполнители

Музыку представят мировой тенор Карлос Д’Онофрио, чей голос покорял сцены от театра «Колон» до Мариинского, и виртуозный ансамбль ONCE Ensemble, творчество которого отметили такие мастера, как Авишай Коэн. Приглушенный свет, экзотические растения, мерцание свечей и музыка, обволакивающая, как теплое южное дыхание, создают атмосферу магии.

Описание спектакля

Это миг, где реальность тает, уступая место чистой магии, где под трепетные аккорды бандонеона рождаются истории любви, тоски и безграничной свободы.

Билеты

Внимание! В продаже билеты трех категорий:

Категория VIP (1-й ряд)

Категория А (2-й и 3-й ряд)

Категория В (все ряды, начиная с 4-го)

В каждой из категорий свободная рассадка на стульях. Продолжительность спектакля — 1 час 15 минут. Рекомендуется для всех зрителей старше шести лет.