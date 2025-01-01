Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. Latino. Вечер аргентинского танго в Оранжерее
Киноафиша Магия свечей. Latino. Вечер аргентинского танго в Оранжерее

Магия свечей. Latino. Вечер аргентинского танго в Оранжерее

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер аргентинского танго в Оранжерее Таврического сада

В этот вечер мы перенесемся в самое сердце Аргентины под сводами вечнозеленой Оранжереи Таврического сада. Здесь, среди вековых пальм и тропических растений, в магическом свете сотен свечей зазвучит настоящая музыка страсти — огненное аргентинское танго.

Это ваш билет в Буэнос-Айрес, где каждый вздох и каждый шелест листьев становится частью вечного танца. Для вас прозвучат бессмертные хиты — от пронзительной «Кумпарситы» и страстного «Либертанго» Пьяццоллы до романтичной «La cumparsita» и меланхоличного «Утомленного солнца».

Исполнители

Музыку представят мировой тенор Карлос Д’Онофрио, чей голос покорял сцены от театра «Колон» до Мариинского, и виртуозный ансамбль ONCE Ensemble, творчество которого отметили такие мастера, как Авишай Коэн. Приглушенный свет, экзотические растения, мерцание свечей и музыка, обволакивающая, как теплое южное дыхание, создают атмосферу магии.

Описание спектакля

Это миг, где реальность тает, уступая место чистой магии, где под трепетные аккорды бандонеона рождаются истории любви, тоски и безграничной свободы.

Билеты

Внимание! В продаже билеты трех категорий:

  • Категория VIP (1-й ряд)
  • Категория А (2-й и 3-й ряд)
  • Категория В (все ряды, начиная с 4-го)

В каждой из категорий свободная рассадка на стульях. Продолжительность спектакля — 1 час 15 минут. Рекомендуется для всех зрителей старше шести лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. Latino. Вечер аргентинского танго в Оранжерее

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
14 декабря воскресенье
19:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2900 ₽

В ближайшие дни

Рок-хиты на органе при свечах. В Соборе
6+
Рок
Рок-хиты на органе при свечах. В Соборе
5 декабря в 19:30 Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины
от 1600 ₽
Валерий Семин. Привет, зимушка-зима!
12+
Фолк
Валерий Семин. Привет, зимушка-зима!
1 декабря в 19:00 ДК им. Ленсовета
от 2400 ₽
Pro Stand-up. Опытный концерт
18+
Юмор
Pro Stand-up. Опытный концерт
14 октября в 19:50 Поправка
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше