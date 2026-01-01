Магия свечей. Лара Фабиан. Трибьют в Оранжерее

Приглашаем вас на уникальный концерт-трибьют Лары Фабиан. Этот вечер подарит вам возможность услышать вечные хиты о любви и страсти в романтичной атмосфере, окружённой сотнями свечей и тропическими растениями.
Зрители смогут насладиться знаменитыми песнями из репертуара великой певицы, включая такие хиты, как «Je t'aime», «Adagio» и «Tu es mon autre». Блистательная Анастасия Сазонова, которая завораживает своей страстной мощью и тончайшей лиричностью, станет вашим голосом в мире музыки Лары. Виртуозный пианист Лев Шишкин дополнит этот художественный дуэт, создав невероятную музыкальную атмосферу.
Оранжерея Таврического сада с высокими сводами и волшебной атмосферой станет идеальным фоном для этого музыкального события. Здесь время замедляется, а каждая мелодия касается самой души.
Исполнители:
- Вокал: Анастасия Сазонова (лауреат международных конкурсов)
- Рояль: Лев Шишкин (лауреат международных конкурсов)
В продаже доступны билеты четырёх категорий:
В каждой категории предусмотрена свободная рассадка на стульях. Концерт продлится 1 час 15 минут и рекомендуется всем зрителям старше шести лет.