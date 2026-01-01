Магия свечей. Лара Фабиан. Трибьют в Оранжерее

Концерт-трибьют Лары Фабиан в Оранжерее Таврического сада

Приглашаем вас на уникальный концерт-трибьют Лары Фабиан. Этот вечер подарит вам возможность услышать вечные хиты о любви и страсти в романтичной атмосфере, окружённой сотнями свечей и тропическими растениями.

Музыкальные шедевры в уникальной обстановке

Зрители смогут насладиться знаменитыми песнями из репертуара великой певицы, включая такие хиты, как «Je t'aime», «Adagio» и «Tu es mon autre». Блистательная Анастасия Сазонова, которая завораживает своей страстной мощью и тончайшей лиричностью, станет вашим голосом в мире музыки Лары. Виртуозный пианист Лев Шишкин дополнит этот художественный дуэт, создав невероятную музыкальную атмосферу.

Особенности проведения концерта

Оранжерея Таврического сада с высокими сводами и волшебной атмосферой станет идеальным фоном для этого музыкального события. Здесь время замедляется, а каждая мелодия касается самой души.

Исполнители:

- Вокал: Анастасия Сазонова (лауреат международных конкурсов)

- Рояль: Лев Шишкин (лауреат международных конкурсов)

Билеты и продолжительность

В продаже доступны билеты четырёх категорий:

Категория VIP (1-ый ряд)

Категория A (2-ой и 3-ий ряд)

Категория B (4, 5, 6-й ряд)

Категория C (все ряды, начиная с 7-го ряда)

В каждой категории предусмотрена свободная рассадка на стульях. Концерт продлится 1 час 15 минут и рекомендуется всем зрителям старше шести лет.