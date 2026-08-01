МАГИЯ СВЕЧЕЙ. «Lara Fabian Tribute» в Оранжерее

В Оранжерее Таврического сада пройдёт уникальный концерт-трибьют Лары Фабиан, где зрители смогут насладиться её вечными хитами о любви и страсти. Под звуки таких знаменитых песен, как «Je t’aime», «Adagio» и «Tu es mon autre», создастся романтичная атмосфера среди сотен свечей и тропических растений.
Исполнители вечера — талантливая Анастасия Сазонова, лауреат международных конкурсов, и виртуозный пианист Лев Шишкин, также обладатель наград на международной арене. Их дуэт обещает подарить зрителям незабываемые эмоции и воспоминания о магии музыки Лары Фабиан.
Оранжерея с высокими сводами и экзотическими растениями станет идеальным фоном для этого музыкального события. Здесь время замедляется, а музыка проникает в самую душу.
В продаже доступны билеты четырёх категорий:
Обратите внимание, что в каждой категории предусмотрена свободная рассадка на стульях.
Продолжительность концерта составляет 1 час 15 минут. Рекомендовано всем зрителям старше шести лет.