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МАГИЯ СВЕЧЕЙ. «Lara Fabian Tribute» в Оранжерее
Киноафиша МАГИЯ СВЕЧЕЙ. «Lara Fabian Tribute» в Оранжерее

МАГИЯ СВЕЧЕЙ. «Lara Fabian Tribute» в Оранжерее

6+
Продолжительность 75 минут
Возраст 6+

О концерте

Концерт-трибьют Лары Фабиан в Оранжерее Таврического сада

В Оранжерее Таврического сада пройдёт уникальный концерт-трибьют Лары Фабиан, где зрители смогут насладиться её вечными хитами о любви и страсти. Под звуки таких знаменитых песен, как «Je t’aime», «Adagio» и «Tu es mon autre», создастся романтичная атмосфера среди сотен свечей и тропических растений.

Исполнители вечера — талантливая Анастасия Сазонова, лауреат международных конкурсов, и виртуозный пианист Лев Шишкин, также обладатель наград на международной арене. Их дуэт обещает подарить зрителям незабываемые эмоции и воспоминания о магии музыки Лары Фабиан.

Оранжерея с высокими сводами и экзотическими растениями станет идеальным фоном для этого музыкального события. Здесь время замедляется, а музыка проникает в самую душу.

Исполнители:

  • Вокал — Анастасия Сазонова (лауреат международных конкурсов)
  • Рояль — Лев Шишкин (лауреат международных конкурсов)

Билеты:

В продаже доступны билеты четырёх категорий:

  • Категория VIP (1-ый ряд)
  • Категория A (2-ой и 3-ий ряд)
  • Категория B (4, 5, 6-й ряд)
  • Категория C (все ряды, начиная с 7-го)

Обратите внимание, что в каждой категории предусмотрена свободная рассадка на стульях.

Продолжительность и рекомендации:

Продолжительность концерта составляет 1 час 15 минут. Рекомендовано всем зрителям старше шести лет.

Купить билет на концерт МАГИЯ СВЕЧЕЙ. «Lara Fabian Tribute» в Оранжерее

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В других городах
Август
26 августа среда
19:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
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