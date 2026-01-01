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Магия свечей. Lana Del Rey Tribute
Киноафиша Магия свечей. Lana Del Rey Tribute

Магия свечей. Lana Del Rey Tribute

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О концерте

Концерт-трибьют Лане Дель Рей в Белом зале особняка Половцова

В уютном Белом зале особняка А.А. Половцова, окружённом сотнями свечей, состоится уникальный концерт-трибьют, посвященный Лане Дель Рей. Эта выдающаяся артистка является обладательницей множества премий, включая Brit Awards и MTV Europe Music Awards. Её альбомы завоевывают лидирующие позиции в мировых чартах, а узнаваемый тембр и меланхоличные мелодии создают атмосферу, полную любви и надежды.

На концерте зрителей ждет удивительное исполнение культовых хитов, таких как Summertime Sadness, Young and Beautiful и Born to Die. Эти песни погружают слушателя в мир винтажного Голливуда, где каждая композиция превращается в историю, наполненную светлой грустью и мечтами.

Исполнители и атмосферное пространство

Харизматичная Анастасия Сазонова, лауреат международных конкурсов, выступит вместе с JAZZ NOIR BAND. Совместно они создадут незабываемую атмосферу, в которой музыка и исторические интерьеры сольются в завораживающее событие.

Особняк Половцова, расположенный рядом с Исаакиевским собором, является одним из красивейших памятников архитектуры XIX века. Его Белый зал с великолепной лепниной и колоннами станет идеальным фоном для этого вечера. Каждый гость может насладиться бокалом игристого перед началом концерта.

Информация о билетах

Производится продажа билетов четырех категорий с свободной рассадкой на стульях:

  • Категория VIP (1 ряд)
  • Категория COMFORT (2 и 3 ряды)
  • Категория A (4 ряд)
  • Категория B (5 ряд)

Продолжительность концерта составляет 1 час 15 минут. Рекомендуется для зрителей старше шести лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. Lana Del Rey Tribute

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В других городах
Декабрь
17 декабря четверг
18:30
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52

Фотографии

Магия свечей. Lana Del Rey Tribute Магия свечей. Lana Del Rey Tribute Магия свечей. Lana Del Rey Tribute Магия свечей. Lana Del Rey Tribute Магия свечей. Lana Del Rey Tribute Магия свечей. Lana Del Rey Tribute Магия свечей. Lana Del Rey Tribute Магия свечей. Lana Del Rey Tribute

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