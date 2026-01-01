Магия свечей. Lana Del Rey Tribute

Концерт-трибьют Лане Дель Рей в Белом зале особняка Половцова

В уютном Белом зале особняка А.А. Половцова, окружённом сотнями свечей, состоится уникальный концерт-трибьют, посвященный Лане Дель Рей. Эта выдающаяся артистка является обладательницей множества премий, включая Brit Awards и MTV Europe Music Awards. Её альбомы завоевывают лидирующие позиции в мировых чартах, а узнаваемый тембр и меланхоличные мелодии создают атмосферу, полную любви и надежды.

На концерте зрителей ждет удивительное исполнение культовых хитов, таких как Summertime Sadness, Young and Beautiful и Born to Die. Эти песни погружают слушателя в мир винтажного Голливуда, где каждая композиция превращается в историю, наполненную светлой грустью и мечтами.

Исполнители и атмосферное пространство

Харизматичная Анастасия Сазонова, лауреат международных конкурсов, выступит вместе с JAZZ NOIR BAND. Совместно они создадут незабываемую атмосферу, в которой музыка и исторические интерьеры сольются в завораживающее событие.

Особняк Половцова, расположенный рядом с Исаакиевским собором, является одним из красивейших памятников архитектуры XIX века. Его Белый зал с великолепной лепниной и колоннами станет идеальным фоном для этого вечера. Каждый гость может насладиться бокалом игристого перед началом концерта.

Информация о билетах

Производится продажа билетов четырех категорий с свободной рассадкой на стульях:

Категория VIP (1 ряд)

Категория COMFORT (2 и 3 ряды)

Категория A (4 ряд)

Категория B (5 ряд)

Продолжительность концерта составляет 1 час 15 минут. Рекомендуется для зрителей старше шести лет.