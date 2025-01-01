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Магия свечей. La passione: Итальянские классики о любви
Киноафиша Магия свечей. La passione: Итальянские классики о любви

Магия свечей. La passione: Итальянские классики о любви

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер итальянской оперной классики в Серебрякове

Под сводами старинного особняка Серебрякова в мерцании сотен свечей вас ждет погружение в атмосферу вечной романтики! Страсть итальянской оперной классики воплотится в бессмертных дуэтах и ариях о любви — от нежной до трагической и безудержно-восторженной.

Программа концерта

Блистательные солисты ведущих театров Санкт-Петербурга исполнят программу, составленную из жемчужин итальянского репертуара. Вы услышите произведения таких великих композиторов, как Россини, Верди, Пуччини и других.

Экскурсия по особняку

Перед началом концерта у вас будет уникальная возможность посетить экскурсию по изысканному петербургскому дому. Вы почувствуете дыхание истории в парадных залах XIX века, познакомитесь с оригинальным фасадом и дворцовыми интерьерами в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная лестница из белого мрамора, а каждый из залов имеет свой уникальный цвет, резные и расписные потолки, а также богатое украшение лепным декором.

Некоторые залы сохранили изразцовые печи XIX века, что добавляет особую атмосферу в это историческое пространство.

Дресс-код и информация о билетах

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

В продаже билеты трёх категорий, каждая из которых предполагает свободную рассадку на стульях:

  • Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 19:15.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсией и без экскурсии. Начало экскурсии в 19:15.
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го ряда, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией составляет 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Экскурсия длится 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.

Возрастные ограничения

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите шанс насладиться прекрасным вечером итальянской оперы!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 августа
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
20:00 от 1400 ₽

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