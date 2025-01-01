Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. Концерт-ужин при свечах «Джаз.Frank Sinatra»
Киноафиша Магия свечей. Концерт-ужин при свечах «Джаз.Frank Sinatra»

Магия свечей. Концерт-ужин при свечах «Джаз.Frank Sinatra»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт-ужин в панорамном ресторане The Park

В панорамном ресторане The Park, окруженном пышной зеленью, состоится атмосферный концерт-ужин при свечах. В этот вечер прозвучат хиты главного романтика Голливуда Фрэнка Синатры!

Звук, наполняющий сердца

Фрэнк Синатра — это имя, ассоциирующееся с джазом и романтикой. За свою карьеру он записал около 100 известных синглов, исполнив лучшие композиции многих западных композиторов. Многие зрители, услышав слово «джаз», сразу вспоминают незабываемые песни Синатры.

На концерте выступит высококлассный джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS, который исполнит знаменитые хиты из репертуара мэтра, такие как L.O.V.E., Fly Me to the Moon, New York и многие другие.

Особенности вечера

Важно отметить, что в стоимость каждого билета входит депозит на меню ресторана в размере 2500 рублей для одной персоны, а также бокал игристого в подарок. Изысканный ужин, сотни сияющих свечей и душевные песни о любви сделают ваш вечер незабываемым!

Эта вечерина для всех

Концерт рекомендован для всех категорий зрителей старше 12 лет. Продолжительность выступления составит 1 час 15 минут. Не упустите возможность насладиться уникальной атмосферой и великолепной музыкой!

Купить билет на концерт Магия свечей. Концерт-ужин при свечах «Джаз.Frank Sinatra»

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
17 октября пятница
20:00
The Park Санкт-Петербург, Пискаревский просп., 6, 3 этаж
от 4400 ₽

Фотографии

Магия свечей. Концерт-ужин при свечах «Джаз.Frank Sinatra» Магия свечей. Концерт-ужин при свечах «Джаз.Frank Sinatra» Магия свечей. Концерт-ужин при свечах «Джаз.Frank Sinatra» Магия свечей. Концерт-ужин при свечах «Джаз.Frank Sinatra» Магия свечей. Концерт-ужин при свечах «Джаз.Frank Sinatra» Магия свечей. Концерт-ужин при свечах «Джаз.Frank Sinatra» Магия свечей. Концерт-ужин при свечах «Джаз.Frank Sinatra» Магия свечей. Концерт-ужин при свечах «Джаз.Frank Sinatra»

В ближайшие дни

Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
5 декабря в 19:15 Commode
от 1290 ₽
6+
Классическая музыка
Камерная музыка. Дебюсси, Равель. аб-т №2
1 февраля в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 500 ₽
Органный концерт при свечах «Бах. Циммер. Космос»
6+
Классическая музыка Неоклассика
Органный концерт при свечах «Бах. Циммер. Космос»
16 ноября в 15:00 Приход Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше