Магия свечей. Концерт-ужин при свечах «Джаз.Frank Sinatra»

Концерт-ужин в панорамном ресторане The Park

В панорамном ресторане The Park, окруженном пышной зеленью, состоится атмосферный концерт-ужин при свечах. В этот вечер прозвучат хиты главного романтика Голливуда Фрэнка Синатры!

Звук, наполняющий сердца

Фрэнк Синатра — это имя, ассоциирующееся с джазом и романтикой. За свою карьеру он записал около 100 известных синглов, исполнив лучшие композиции многих западных композиторов. Многие зрители, услышав слово «джаз», сразу вспоминают незабываемые песни Синатры.

На концерте выступит высококлассный джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS, который исполнит знаменитые хиты из репертуара мэтра, такие как L.O.V.E., Fly Me to the Moon, New York и многие другие.

Особенности вечера

Важно отметить, что в стоимость каждого билета входит депозит на меню ресторана в размере 2500 рублей для одной персоны, а также бокал игристого в подарок. Изысканный ужин, сотни сияющих свечей и душевные песни о любви сделают ваш вечер незабываемым!

Эта вечерина для всех

Концерт рекомендован для всех категорий зрителей старше 12 лет. Продолжительность выступления составит 1 час 15 минут. Не упустите возможность насладиться уникальной атмосферой и великолепной музыкой!