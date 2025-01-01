Магия свечей. Концерт при свечах и звездах. Оскароносные саундтреки

В этот особенный вечер Петербургский Планетарий превратится в мистический кинозал, где вы погрузитесь в музыкальный мир кинематографических шедевров. Представьте себя в уютном полумраке, окруженными мерцанием сотен свечей, а над вами раскрывается грандиозный 25-метровый звездный купол.
Северное сияние зальет зал фантастическими красками, звезды будут падать и взлетать, планеты и галактики пронесутся в безмолвном космическом танце. В это время для вас прозвучат самые проникновенные и узнаваемые мелодии мирового кинематографа.
Среди музыкальных номеров вы услышите нежные аккорды «Moon River» из «Завтрака у Тиффани», перенесущие вас на рассветные улицы Нью-Йорка, где Холли Голайтли в жемчугах ищет своё счастье. Трагический вальс Нино Роты из «Крёстного отца» оживит тени Корлеоне, вызывая шепот заговоров и горечь предательства.
Также прозвучит скрипичная тема Джона Уильямса из «Списка Шиндлера», заставляющая сердце сжиматься от боли и надежды, как реквием по утраченным мирам. Эти музыкальные произведения создадут уникальную атмосферу, наполняя зал глубочайшими эмоциями.
Выступит квартет Four Seasons, который представит саундтреки из всем известных фильмов, удостоенных высшей кинематографической награды и навсегда вписанных в историю искусства: «Завтрак у Тиффани», «Перл Харбор», «Крестный отец», «Запах женщины», «Список Шиндлера» и многие другие.
Это будет незабываемое путешествие в бесконечность галактик и музыкальный мир величайших саундтреков всех времен, где каждая композиция проникнет в глубины вашей души и подарит фейерверк эмоций!
Продолжительность спектакля: 1 час 15 минут. Рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет.