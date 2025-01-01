Магия свечей. Концерт при свечах и звездах. Оскароносные саундтреки

Музыка кино под звёздным небом Планетария

В этот особенный вечер Петербургский Планетарий превратится в мистический кинозал, где вы погрузитесь в музыкальный мир кинематографических шедевров. Представьте себя в уютном полумраке, окруженными мерцанием сотен свечей, а над вами раскрывается грандиозный 25-метровый звездный купол.

Северное сияние зальет зал фантастическими красками, звезды будут падать и взлетать, планеты и галактики пронесутся в безмолвном космическом танце. В это время для вас прозвучат самые проникновенные и узнаваемые мелодии мирового кинематографа.

Звуки, пробуждающие эмоции

Среди музыкальных номеров вы услышите нежные аккорды «Moon River» из «Завтрака у Тиффани», перенесущие вас на рассветные улицы Нью-Йорка, где Холли Голайтли в жемчугах ищет своё счастье. Трагический вальс Нино Роты из «Крёстного отца» оживит тени Корлеоне, вызывая шепот заговоров и горечь предательства.

Также прозвучит скрипичная тема Джона Уильямса из «Списка Шиндлера», заставляющая сердце сжиматься от боли и надежды, как реквием по утраченным мирам. Эти музыкальные произведения создадут уникальную атмосферу, наполняя зал глубочайшими эмоциями.

Квартет Four Seasons

Выступит квартет Four Seasons, который представит саундтреки из всем известных фильмов, удостоенных высшей кинематографической награды и навсегда вписанных в историю искусства: «Завтрак у Тиффани», «Перл Харбор», «Крестный отец», «Запах женщины», «Список Шиндлера» и многие другие.

Это будет незабываемое путешествие в бесконечность галактик и музыкальный мир величайших саундтреков всех времен, где каждая композиция проникнет в глубины вашей души и подарит фейерверк эмоций!

Информация для зрителей

Продолжительность спектакля: 1 час 15 минут. Рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет.