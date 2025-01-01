Магия свечей. Концерт a la spagnola. Вечер Сарсуэлы

Уникальный концерт сарсуэлы в особняке Серебрякова

Приглашаем вас на уникальный концерт в аристократической атмосфере особняка Серебрякова. В мерцании сотен свечей зазвучит страстная музыка Испании. Вечер сарсуэлы a la spagnola перенесёт вас под знойное небо Мадрида и Барселоны, где царит вечный праздник любви, ревности и отваги.

Под сводами старинного особняка выступят блистательные солисты ведущих театров Санкт-Петербурга. Магия их вокала в сочетании с виртуозным аккомпанементом рояля раскроет всю глубину и огненный темперамент испанской души, подарив вам незабываемое путешествие в сердце Испании.

Экскурсия по особняку

Уникальная экскурсия позволит вам погрузиться в историю одного из самых изысканных петербургских домов. Этот особняк сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная парадная лестница из белого мрамора.

Каждый из парадных залов имеет свой уникальный цвет и восхитительные резные и расписные потолки, а богатое украшение лепным декором добавляет атмосферности. В нескольких залах вы сможете увидеть сохранившиеся изразцовые печи XIX века.

Информация о билетах и дресс-код

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

В продаже билеты трёх категорий:

Категория VIP: 1-й ряд с экскурсией. Начало экскурсии за 45 минут до начала концерта.

1-й ряд с экскурсией. Начало экскурсии за 45 минут до начала концерта. Категория А: 2-й и 3-й ряды, с экскурсией и без экскурсии. Начало экскурсии за 45 минут до начала концерта.

2-й и 3-й ряды, с экскурсией и без экскурсии. Начало экскурсии за 45 минут до начала концерта. Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией составляет 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Длительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.

Мероприятие предназначено для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность погрузиться в магию испанской музыки и архитектурного великолепия!