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Магия свечей. Концерт a la russe: Глинка. Чайковский. Рахманинов в особняке Серебрякова
Киноафиша Магия свечей. Концерт a la russe: Глинка. Чайковский. Рахманинов в особняке Серебрякова

Магия свечей. Концерт a la russe: Глинка. Чайковский. Рахманинов в особняке Серебрякова

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Незабываемый вечер в особняке Серебрякова

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие в роскошных стенах особняка Серебрякова. В этот вечер величественная музыка Глинки, Чайковского и Рахманинова зазвучит особенно проникновенно в мерцающем свете сотен свечей. Этот старинный дом хранит тайны аристократов и блеск светских приемов, создавая атмосферу, которая вдохновляет.

Величие русской классики

Вы сможете насладиться шедеврами русской классической музыки в исполнении солистов ведущих театров Петербурга. Они раскроют всю мощь и лирику этих гениальных произведений, погружая зрителей в мир музыкального искусства.

Экскурсия по историческому дому

На уникальной экскурсии вы узнаете историю одного из самых изысканных петербургских домов, сохранившего оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стилях классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная мраморная лестница, а каждый из парадных залов удивляет своим цветом, резными потолками и богатым лепным декором. В некоторых залах вы увидите изразцовые печи XIX века.

Рекомендации по дресс-коду

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»). Это создаст соответствующую атмосферу для вашего вечера.

Информация о билетах

Обратите внимание! В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

  • Категория VIP: 1-й ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 18:15.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды, с экскурсией и без экскурсии. Начало экскурсии в 18:15.
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией — 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.

Возрастные ограничения

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 августа
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
19:00 от 1400 ₽

Фотографии

Магия свечей. Концерт a la russe: Глинка. Чайковский. Рахманинов в особняке Серебрякова Магия свечей. Концерт a la russe: Глинка. Чайковский. Рахманинов в особняке Серебрякова Магия свечей. Концерт a la russe: Глинка. Чайковский. Рахманинов в особняке Серебрякова Магия свечей. Концерт a la russe: Глинка. Чайковский. Рахманинов в особняке Серебрякова Магия свечей. Концерт a la russe: Глинка. Чайковский. Рахманинов в особняке Серебрякова Магия свечей. Концерт a la russe: Глинка. Чайковский. Рахманинов в особняке Серебрякова

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