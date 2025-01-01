Магия свечей. Концерт a la russe: Глинка. Чайковский. Рахманинов в особняке Серебрякова

Незабываемый вечер в особняке Серебрякова

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие в роскошных стенах особняка Серебрякова. В этот вечер величественная музыка Глинки, Чайковского и Рахманинова зазвучит особенно проникновенно в мерцающем свете сотен свечей. Этот старинный дом хранит тайны аристократов и блеск светских приемов, создавая атмосферу, которая вдохновляет.

Величие русской классики

Вы сможете насладиться шедеврами русской классической музыки в исполнении солистов ведущих театров Петербурга. Они раскроют всю мощь и лирику этих гениальных произведений, погружая зрителей в мир музыкального искусства.

Экскурсия по историческому дому

На уникальной экскурсии вы узнаете историю одного из самых изысканных петербургских домов, сохранившего оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стилях классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная мраморная лестница, а каждый из парадных залов удивляет своим цветом, резными потолками и богатым лепным декором. В некоторых залах вы увидите изразцовые печи XIX века.

Рекомендации по дресс-коду

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»). Это создаст соответствующую атмосферу для вашего вечера.

Информация о билетах

Обратите внимание! В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

Категория VIP: 1-й ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 18:15.

1-й ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 18:15. Категория А: 2-й и 3-й ряды, с экскурсией и без экскурсии. Начало экскурсии в 18:15.

2-й и 3-й ряды, с экскурсией и без экскурсии. Начало экскурсии в 18:15. Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией — 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.

Возрастные ограничения

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.