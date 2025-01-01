Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. Классика в джазе
Киноафиша Магия свечей. Классика в джазе

Магия свечей. Классика в джазе

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Волшебство классики в джазовой интерпретации

В Зеленом зале пространства «Вокруг Центр» вас ожидает незабываемый вечер, наполненный великолепием классической музыки, представленной в захватывающей джазовой манере. Виртуозы из джаз-бэнда RnD JAZZ TRIO превратят известные произведения композиторов в яркие импровизации, полные ритмов и гармоний.

Музыкальная программа

Среди сотен мерцающих свечей вы будете наслаждаться интерпретациями произведений таких мастеров, как:

  • Пётр Ильи́ч Чайко́вский
  • Людвиг ван Бетховен
  • Вольфганг Амадей Моцарт
  • Фридерик Шопен
  • Жорж Бизе

Обстановка и атмосфера

Зелёный зал выполнен в стиле классического особняка 19 века, где высокие потолки и богатая лепнина создают дворцовое убранство. Множество свечей добавляют уюта и романтики, позволяя вам погрузиться в волшебную атмосферу концерта.

Информация о билетах

Билеты доступны в трех категориях с свободной рассадкой на стульях:

  • Категория VIP: 1-ый ряд
  • Категория A: 2-й и 3-й ряды
  • Категория B: 4-й ряд и далее

Продолжительность концерта

Концерт длится 75 минут и подходит для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться магией классической музыки в уникальном исполнении!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 27 сентября
Вокруг центр Ростов-на-Дону, просп. Чехова, 35/30
19:30 от 1800 ₽

Фотографии

Магия свечей. Классика в джазе Магия свечей. Классика в джазе Магия свечей. Классика в джазе Магия свечей. Классика в джазе Магия свечей. Классика в джазе

В ближайшие дни

55 лет на сцене: Олег Газманов
0+
Поп Эстрада
55 лет на сцене: Олег Газманов
31 января в 19:00 Конгресс-холл ДГТУ
от 1500 ₽
Оркестр CAGMO. Симфония Ведьмак при свечах
6+
Живая музыка
Оркестр CAGMO. Симфония Ведьмак при свечах
3 сентября в 19:00 ДК «Ростсельмаш»
от 2800 ₽
Шерил «Pepsii» Райли и супер-трио Interplay
6+
Джаз
Шерил «Pepsii» Райли и супер-трио Interplay
6 сентября в 22:00 Эссе
от 2200 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше