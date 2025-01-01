Магия свечей. Классика в джазе

Волшебство классики в джазовой интерпретации

В Зеленом зале пространства «Вокруг Центр» вас ожидает незабываемый вечер, наполненный великолепием классической музыки, представленной в захватывающей джазовой манере. Виртуозы из джаз-бэнда RnD JAZZ TRIO превратят известные произведения композиторов в яркие импровизации, полные ритмов и гармоний.

Музыкальная программа

Среди сотен мерцающих свечей вы будете наслаждаться интерпретациями произведений таких мастеров, как:

Пётр Ильи́ч Чайко́вский

Людвиг ван Бетховен

Вольфганг Амадей Моцарт

Фридерик Шопен

Жорж Бизе

Обстановка и атмосфера

Зелёный зал выполнен в стиле классического особняка 19 века, где высокие потолки и богатая лепнина создают дворцовое убранство. Множество свечей добавляют уюта и романтики, позволяя вам погрузиться в волшебную атмосферу концерта.

Информация о билетах

Билеты доступны в трех категориях с свободной рассадкой на стульях:

Категория VIP: 1-ый ряд

1-ый ряд Категория A: 2-й и 3-й ряды

2-й и 3-й ряды Категория B: 4-й ряд и далее

Продолжительность концерта

Концерт длится 75 минут и подходит для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться магией классической музыки в уникальном исполнении!