Магия свечей. Классика в джазе

В Зеленом зале пространства «Вокруг Центр» вас ожидает незабываемый вечер, наполненный великолепием классической музыки, представленной в захватывающей джазовой манере. Виртуозы из джаз-бэнда RnD JAZZ TRIO превратят известные произведения композиторов в яркие импровизации, полные ритмов и гармоний.
Среди сотен мерцающих свечей вы будете наслаждаться интерпретациями произведений таких мастеров, как:
Зелёный зал выполнен в стиле классического особняка 19 века, где высокие потолки и богатая лепнина создают дворцовое убранство. Множество свечей добавляют уюта и романтики, позволяя вам погрузиться в волшебную атмосферу концерта.
Билеты доступны в трех категориях с свободной рассадкой на стульях:
Концерт длится 75 минут и подходит для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться магией классической музыки в уникальном исполнении!