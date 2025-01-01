Магия свечей. Классика в джазе. От Щелкунчика до Кармен

Новый концерт в «Особняке Серебрякова»

Открытие новой культурной жемчужины Санкт-Петербурга с двухвековой историей - Дом искусств «Особняк Серебрякова»! В старинных интерьерах этого уникального здания прозвучат великие шедевры классической музыки в зажигательной джазовой манере.

Выступление LEV PIANO BAND

Концерт исполнит виртуозный бэнд LEV PIANO BAND, который создаст неповторимую атмосферу благодаря авторским аранжировкам Льва Шишкина. В вашем внимании представлены яркие импровизации и захватывающие ритмы, в которых вам предстоит угадывать знакомые мелодии Чайковского, Бетховена, Моцарта, Шопена, Бизе и многих других мастеров классической музыки.

Экскурсия по историческому особняку

Перед концертом вы сможете погрузиться в атмосферу исторического «Особняка Серебрякова» на экскурсии, которая расскажет о тайнах аристократов и блеске светских приемов. Уникальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко сохранились до наших дней. Вестибюль украшает великолепная мраморная лестница, а каждый парадный зал имеет свой уникальный цвет, резные и расписные потолки, а также богатый лепной декор.

Уютная атмосфера и приятные сюрпризы

В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века, которые придают очарование этому месту. Каждый гость получит приятный комплимент – бокал игристого! Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire ("коктейль").

Информация о билетах

Обратите внимание! В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 18:15.

1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 18:15. Категория A: 2-й и 3-й ряды с экскурсией и без экскурсии. Начало экскурсии в 18:15.

2-й и 3-й ряды с экскурсией и без экскурсии. Начало экскурсии в 18:15. Категория B: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией составит 1 час 40 минут, без экскурсии – 75 минут. Продолжительность экскурсии - 25 минут. Гостям, приобретающим билеты категории B, рекомендуется приходить за 30 минут до начала концерта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.