Магия свечей. «Классика в джазе. От Щелкунчика до Кармен» в Оранжерее

Классика в джазе: концерт в Оранжерее Таврического сада

В Оранжерее Таврического сада вас ждет уникальный кроссовер-концерт «Классика в джазе». Под куполом, окруженным сотнями свечей и тропическими растениями, звучат великие шедевры классической музыки в зажигательной джазовой манере. Исполняют их виртуозы жанра кроссовер — музыканты из бэнда LEV PIANO BAND.

О программе

В программе концерта — авторские аранжировки Льва Шишкина и яркие импровизации, которые наполнены экспрессией ритмов и богатыми гармониями. Вы услышите знакомые мелодии великих композиторов, таких как Чайковский, Бетховен, Моцарт, Шопен и Бизе. Этот концерт — не просто музыкальное событие, это настоящая симфония эмоций!

Информация о билетах

Билеты можно приобрести в двух категориях:

VIP: 1-ый и 2-ой ряд

1-ый и 2-ой ряд СТАНДАРТ: все ряды, начиная с 3-го

В каждой категории предусмотрена свободная рассадка на стульях. Продолжительность концерта составляет 1 час 15 минут. Концерт рекомендован для зрителей старше шести лет.

Не упустите шанс!

Подарите себе и своим близким яркие эмоции и прекрасное настроение на кроссовер-концерте «Классика в джазе»! Ждем вас в Оранжерее Таврического сада!