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Магия свечей. «Классика в джазе. От Щелкунчика до Кармен» в Оранжерее
Киноафиша Магия свечей. «Классика в джазе. От Щелкунчика до Кармен» в Оранжерее

Магия свечей. «Классика в джазе. От Щелкунчика до Кармен» в Оранжерее

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Классика в джазе: концерт в Оранжерее Таврического сада

В Оранжерее Таврического сада вас ждет уникальный кроссовер-концерт «Классика в джазе». Под куполом, окруженным сотнями свечей и тропическими растениями, звучат великие шедевры классической музыки в зажигательной джазовой манере. Исполняют их виртуозы жанра кроссовер — музыканты из бэнда LEV PIANO BAND.

О программе

В программе концерта — авторские аранжировки Льва Шишкина и яркие импровизации, которые наполнены экспрессией ритмов и богатыми гармониями. Вы услышите знакомые мелодии великих композиторов, таких как Чайковский, Бетховен, Моцарт, Шопен и Бизе. Этот концерт — не просто музыкальное событие, это настоящая симфония эмоций!

Информация о билетах

Билеты можно приобрести в двух категориях:

  • VIP: 1-ый и 2-ой ряд
  • СТАНДАРТ: все ряды, начиная с 3-го

В каждой категории предусмотрена свободная рассадка на стульях. Продолжительность концерта составляет 1 час 15 минут. Концерт рекомендован для зрителей старше шести лет.

Не упустите шанс!

Подарите себе и своим близким яркие эмоции и прекрасное настроение на кроссовер-концерте «Классика в джазе»! Ждем вас в Оранжерее Таврического сада!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
21:00 от 2700 ₽ 21:00 от 2700 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
21:00 от 2700 ₽ 21:00 от 2700 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
21:00 от 2700 ₽ 21:00 от 2700 ₽
Санкт-Петербург, 15 октября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 19 ноября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:00 от 2900 ₽

Фотографии

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