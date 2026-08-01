Магия свечей. «Классика в джазе: От Щелкунчика до Кармен» в Оранжерее

Классика в джазе: вечер музицирования в Оранжерее Таврического сада

В Оранжерее Таврического сада прозвучат шедевры классической музыки в зажигательной джазовой манере. Виртуозы кроссовер-бэнда Lev Piano Band представят авторские аранжировки талантливого музыканта Льва Шишкина.

Среди сотен свечей и тропических растений вы сможете насладиться яркими импровизациями и экспрессивными ритмами. В их великолепных аранжировках будут угадываться мелодии великих композиторов: Чайковского, Бетховена, Моцарта, Шопена и Бизе.

Этот потрясающий концерт под куполом вечнозеленой оранжереи подарит вам не только яркие эмоции, но и отличное настроение. Событие обязательно придется по душе любителям музыки в необычных форматах.

Информация о концерте

Исполнители: Lev Piano Band.

Билеты

В продаже доступны билеты четырех категорий:

Категория VIP (1-ый ряд).

Категория А (2-ой и 3-ий ряд).

Категория В (4, 5, 6-й ряд).

Категория C (все ряды, начиная с 7-го ряда).

Обратите внимание, в каждой категории предусмотрена свободная рассадка на стульях.

Продолжительность

Продолжительность концерта составит 1 час 15 минут. Рекомендуется для зрителей старше шести лет.