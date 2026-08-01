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Магия свечей. «Классика в джазе: От Щелкунчика до Кармен» в Оранжерее
Киноафиша Магия свечей. «Классика в джазе: От Щелкунчика до Кармен» в Оранжерее

Магия свечей. «Классика в джазе: От Щелкунчика до Кармен» в Оранжерее

6+
Продолжительность 75 минут
Возраст 6+

О концерте

Классика в джазе: вечер музицирования в Оранжерее Таврического сада

В Оранжерее Таврического сада прозвучат шедевры классической музыки в зажигательной джазовой манере. Виртуозы кроссовер-бэнда Lev Piano Band представят авторские аранжировки талантливого музыканта Льва Шишкина.

Среди сотен свечей и тропических растений вы сможете насладиться яркими импровизациями и экспрессивными ритмами. В их великолепных аранжировках будут угадываться мелодии великих композиторов: Чайковского, Бетховена, Моцарта, Шопена и Бизе.

Этот потрясающий концерт под куполом вечнозеленой оранжереи подарит вам не только яркие эмоции, но и отличное настроение. Событие обязательно придется по душе любителям музыки в необычных форматах.

Информация о концерте

Исполнители: Lev Piano Band.

Билеты

В продаже доступны билеты четырех категорий:

  • Категория VIP (1-ый ряд).
  • Категория А (2-ой и 3-ий ряд).
  • Категория В (4, 5, 6-й ряд).
  • Категория C (все ряды, начиная с 7-го ряда).

Обратите внимание, в каждой категории предусмотрена свободная рассадка на стульях.

Продолжительность

Продолжительность концерта составит 1 час 15 минут. Рекомендуется для зрителей старше шести лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. «Классика в джазе: От Щелкунчика до Кармен» в Оранжерее

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В других городах
Август
Октябрь
28 августа пятница
21:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2300 ₽
11 октября воскресенье
19:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2000 ₽

Фотографии

Магия свечей. «Классика в джазе: От Щелкунчика до Кармен» в Оранжерее Магия свечей. «Классика в джазе: От Щелкунчика до Кармен» в Оранжерее Магия свечей. «Классика в джазе: От Щелкунчика до Кармен» в Оранжерее Магия свечей. «Классика в джазе: От Щелкунчика до Кармен» в Оранжерее Магия свечей. «Классика в джазе: От Щелкунчика до Кармен» в Оранжерее Магия свечей. «Классика в джазе: От Щелкунчика до Кармен» в Оранжерее Магия свечей. «Классика в джазе: От Щелкунчика до Кармен» в Оранжерее

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