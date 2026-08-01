Магия свечей. «Классика в джазе: От Щелкунчика до Кармен» в Оранжерее

В Оранжерее Таврического сада прозвучат шедевры классической музыки в зажигательной джазовой манере. Виртуозы кроссовер-бэнда Lev Piano Band представят авторские аранжировки талантливого музыканта Льва Шишкина.
Среди сотен свечей и тропических растений вы сможете насладиться яркими импровизациями и экспрессивными ритмами. В их великолепных аранжировках будут угадываться мелодии великих композиторов: Чайковского, Бетховена, Моцарта, Шопена и Бизе.
Этот потрясающий концерт под куполом вечнозеленой оранжереи подарит вам не только яркие эмоции, но и отличное настроение. Событие обязательно придется по душе любителям музыки в необычных форматах.
Исполнители: Lev Piano Band.
В продаже доступны билеты четырех категорий:
Обратите внимание, в каждой категории предусмотрена свободная рассадка на стульях.
Продолжительность концерта составит 1 час 15 минут. Рекомендуется для зрителей старше шести лет.