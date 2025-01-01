Магия свечей. Классика в джазе. От Баха до Шопена в особняке Серебрякова

Вечер классической музыки в джазовом исполнении

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие в старинных интерьерах особняка Серебрякова, где легендарные шедевры классической музыки зазвучат в зажигательной джазовой манере. Исполнит их виртуозный коллектив LEV PIANO BAND, известный своими авторскими аранжировками под руководством Льва Шишкина.

Музыкальная программа

Вас ждут яркие импровизации и экспрессия ритмов, в которых вы сможете узнать знакомые мелодии великих композиторов: Баха, Бетховена, Моцарта, Шопена, Бизе и многих других. Это вечер, который подарит вам незабываемые эмоции и новые музыкальные открытия!

Экскурсия по особняку

Перед концертом для вас пройдет экскурсия по старинному дому, который хранит тайны аристократов и блеск светских приемов. Вы погрузитесь в историю одного из самых изысканных петербургских особняков, сохранившего оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стилях классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная мраморная лестница, а каждый парадный зал поражает своим уникальным цветом и резными потолками.

Дресс-код и информация о билетах

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Обратите внимание, что билеты доступны в трех категориях с свободной рассадкой на стульях:

Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 18:15.

1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 18:15. Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без. Начало экскурсии в 18:15.

2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без. Начало экскурсии в 18:15. Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсионной частью составляет 1 час 40 минут, без экскурсии – 75 минут. Экскурсия займет 25 минут. Гостям с билетами категории В рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.

Возрастные ограничения

Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и атмосферой старинного особняка!