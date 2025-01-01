Магия свечей. Jazz & Bossa Nova

Путешествие в мир Bossa Nova

Под сводами старинного особняка Серебрякова, в свете сотен свечей, вас ждет невероятное путешествие в сердце Bossa Nova. Представьте себе вечер на океанском берегу под сенью пальм, где рождаются завораживающие ритмы Бразилии. Вы сможете насладиться великолепным концертом от JAZZ RETRO BAND «Близкие люди», которые перенесут вас в мир страстной латиноамериканской музыки.

Программа вечера

В программе вечера – лучшие джазовые и популярные бразильские композиции на португальском языке. Вы услышите вечно юную «Girl From Ipanema», зажигательную «Mas Que Nada», а также изысканные «Agua de Beber» и «Wave». Уникальный коллектив «Близкие люди» предложит вам теплую и близкую атмосферу.

Экскурсия по особняку

Перед началом концерта для вас пройдет уникальная экскурсия, в ходе которой вы погрузитесь в историю одного из самых изысканных петербургских домов. Особняк сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стилях классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа радует глаз великолепной лестницей из белого мрамора, а каждый зал имеет свой цвет и украшен резными и расписными потолками. Вы сможете увидеть и изразцовые печи XIX века.

Дресс-код и информация о билетах

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Исполнители: JAZZ RETRO BAND «Близкие люди» были собраны в 2018 году и предлагают разнообразный репертуар, включая jazz, pop, funk, latin, bossa nova, rock`n`roll, disco и советскую эстраду на английском, португальском, французском и русском языках.

Обратите внимание: в продаже билеты трех категорий с свободной рассадкой:

Категория VIP: 1-й ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 19:45.

1-й ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 19:45. Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсией и без экскурсии. Начало экскурсии в 19:45.

2-й и 3-й ряды с экскурсией и без экскурсии. Начало экскурсии в 19:45. Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии. Рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.

Продолжительность концерта с экскурсией – 1 час 40 минут, без экскурсии – 75 минут. Продолжительность экскурсии составляет 25 минут. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.