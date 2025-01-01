Магия свечей. Jazz & Bossa Nova

Под сводами старинного особняка Серебрякова, в свете сотен свечей, вас ждет невероятное путешествие в сердце Bossa Nova. Представьте себе вечер на океанском берегу под сенью пальм, где рождаются завораживающие ритмы Бразилии. Вы сможете насладиться великолепным концертом от JAZZ RETRO BAND «Близкие люди», которые перенесут вас в мир страстной латиноамериканской музыки.
В программе вечера – лучшие джазовые и популярные бразильские композиции на португальском языке. Вы услышите вечно юную «Girl From Ipanema», зажигательную «Mas Que Nada», а также изысканные «Agua de Beber» и «Wave». Уникальный коллектив «Близкие люди» предложит вам теплую и близкую атмосферу.
Перед началом концерта для вас пройдет уникальная экскурсия, в ходе которой вы погрузитесь в историю одного из самых изысканных петербургских домов. Особняк сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стилях классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа радует глаз великолепной лестницей из белого мрамора, а каждый зал имеет свой цвет и украшен резными и расписными потолками. Вы сможете увидеть и изразцовые печи XIX века.
Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).
Исполнители: JAZZ RETRO BAND «Близкие люди» были собраны в 2018 году и предлагают разнообразный репертуар, включая jazz, pop, funk, latin, bossa nova, rock`n`roll, disco и советскую эстраду на английском, португальском, французском и русском языках.
Обратите внимание: в продаже билеты трех категорий с свободной рассадкой:
Продолжительность концерта с экскурсией – 1 час 40 минут, без экскурсии – 75 минут. Продолжительность экскурсии составляет 25 минут. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.