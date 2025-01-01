Магия свечей. Jazz & Bossa Nova

Под сводами старинного особняка Серебрякова, в таинственном сиянии сотен свечей, вас ждет незабываемое путешествие в сердце Bossa Nova. Представьте себе томные вечера на океанском берегу под сенью пальм, где рождались завораживающие ритмы Бразилии.
Великолепные музыканты JAZZ RETRO BAND «Близкие люди» перенесут вас в мир страстной латиноамериканской неги и жаркого южного лета. В программе вечера – жемчужины джаза и популярной бразильской музыки: от вечно юной «Girl From Ipanema» и зажигательной «Mas Que Nada» до изысканных «Agua de Beber» и «Wave».
Перед началом концерта вас ждет уникальная экскурсия, на которой вы погрузитесь в историю одного из самых изысканных петербургских домов. Особняк сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная парадная лестница из белого мрамора, а каждый из парадных залов имеет свой цвет и богатое украшение лепным декором. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века.
Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»). Исполнители - JAZZ RETRO BAND «Близкие люди», собранный в 2018 году. Этот коллектив выделяется стилистическим многообразием: jazz, pop, funk, latin, bossa nova, rock’n’roll, disco и советская эстрада. Они исполняют музыку на английском, португальском, французском и русском языках.
В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:
Продолжительность концерта с экскурсией – 1 час 40 минут, без экскурсии – 75 минут. Продолжительность экскурсии – 25 минут. Гостям, купившим билеты категории B, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта. Концерт предназначен для всех зрителей старше 6 лет.