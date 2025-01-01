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Магия свечей. Jazz & Bossa Nova
Киноафиша Магия свечей. Jazz & Bossa Nova

Магия свечей. Jazz & Bossa Nova

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Путешествие в мир Bossa Nova с JAZZ RETRO BAND «Близкие люди»

Под сводами старинного особняка Серебрякова, в таинственном сиянии сотен свечей, вас ждет незабываемое путешествие в сердце Bossa Nova. Представьте себе томные вечера на океанском берегу под сенью пальм, где рождались завораживающие ритмы Бразилии.

Музыка, которая завораживает

Великолепные музыканты JAZZ RETRO BAND «Близкие люди» перенесут вас в мир страстной латиноамериканской неги и жаркого южного лета. В программе вечера – жемчужины джаза и популярной бразильской музыки: от вечно юной «Girl From Ipanema» и зажигательной «Mas Que Nada» до изысканных «Agua de Beber» и «Wave».

Экскурсия в атмосферу старины

Перед началом концерта вас ждет уникальная экскурсия, на которой вы погрузитесь в историю одного из самых изысканных петербургских домов. Особняк сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная парадная лестница из белого мрамора, а каждый из парадных залов имеет свой цвет и богатое украшение лепным декором. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века.

Дресс-код и исполнители

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»). Исполнители - JAZZ RETRO BAND «Близкие люди», собранный в 2018 году. Этот коллектив выделяется стилистическим многообразием: jazz, pop, funk, latin, bossa nova, rock’n’roll, disco и советская эстрада. Они исполняют музыку на английском, португальском, французском и русском языках.

Информация о билетах

В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

  • Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 19:15.
  • Категория A: 2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без. Начало экскурсии в 19:15.
  • Категория B: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией – 1 час 40 минут, без экскурсии – 75 минут. Продолжительность экскурсии – 25 минут. Гостям, купившим билеты категории B, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта. Концерт предназначен для всех зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 августа
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
20:00 от 1900 ₽

Фотографии

Магия свечей. Jazz & Bossa Nova Магия свечей. Jazz & Bossa Nova Магия свечей. Jazz & Bossa Nova Магия свечей. Jazz & Bossa Nova Магия свечей. Jazz & Bossa Nova Магия свечей. Jazz & Bossa Nova

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