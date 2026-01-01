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Магия свечей. Итальянский вечер: Эйнауди, Морриконе, Рота
Киноафиша Магия свечей. Итальянский вечер: Эйнауди, Морриконе, Рота

Магия свечей. Итальянский вечер: Эйнауди, Морриконе, Рота

6+
Продолжительность 90 минут
Возраст 6+

О концерте

Музыка Италии в стенах исторического особняка

Италия — страна, где сама речь звучит почти музыкально. Очарование языка достигается за счет открытых гласных, мягких переходов и естественной певучести. Неудивительно, что именно здесь родилась опера — искусство, в котором человеческий голос стал главным проводником страсти и любви.

В этот вечер прозвучит музыка современной Италии. Она вышла за пределы оперной сцены и заговорила с миром через кино. Нино Рота, Эннио Морриконе, Людовико Эйнауди — эти композиторы разных поколений сохраняют главное итальянское качество: умение превращать простую мелодию в сильное чувство.

Знаменитые мелодии от квинтета Passione

Квинтет «Passione» исполнит для вас самые знаменитые мелодии этих композиторов, передавая всю гамму эмоций — от нежной лирики до огненного накала страстей. В программе прозвучат:

  • Тема из «Крёстного отца» Нино Рота
  • «Gabriel’s Oboe» из фильма «Миссия» Эннио Морриконе
  • Музыка из «Le Professionnel» Морриконе
  • Произведения Людовико Эйнауди

Историческое пространство

Концерт пройдет в историческом пространстве «Особняк 1898», чьи стены хранят дух старого Ростова. Построенный по проекту архитектора Гулина, особняк впечатляет эклектичным фасадом с элементами модерна. Когда-то здесь кипела торговая жизнь, а в подвале-кабаре «Фортуна» и на втором этаже, где работал один из первых электробиографов, уже звучали музыка и аплодисменты, которые теперь будут звучать для вас.

Информация для зрителей

Исполнители: квинтет «Passione». Продолжительность концерта — 1 час 30 минут с антрактом. Во время антракта будет работать бар. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. Итальянский вечер: Эйнауди, Морриконе, Рота

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В других городах
Сентябрь
Октябрь
12 сентября суббота
17:00
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от 1500 ₽
17:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом 64
8 октября четверг
20:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
20:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом 64

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