Магия свечей. Итальянский вечер: Эйнауди, Морриконе, Рота

Музыка Италии в стенах исторического особняка

Италия — страна, где сама речь звучит почти музыкально. Очарование языка достигается за счет открытых гласных, мягких переходов и естественной певучести. Неудивительно, что именно здесь родилась опера — искусство, в котором человеческий голос стал главным проводником страсти и любви.

В этот вечер прозвучит музыка современной Италии. Она вышла за пределы оперной сцены и заговорила с миром через кино. Нино Рота, Эннио Морриконе, Людовико Эйнауди — эти композиторы разных поколений сохраняют главное итальянское качество: умение превращать простую мелодию в сильное чувство.

Знаменитые мелодии от квинтета Passione

Квинтет «Passione» исполнит для вас самые знаменитые мелодии этих композиторов, передавая всю гамму эмоций — от нежной лирики до огненного накала страстей. В программе прозвучат:

Тема из «Крёстного отца» Нино Рота

«Gabriel’s Oboe» из фильма «Миссия» Эннио Морриконе

Музыка из «Le Professionnel» Морриконе

Произведения Людовико Эйнауди

Историческое пространство

Концерт пройдет в историческом пространстве «Особняк 1898», чьи стены хранят дух старого Ростова. Построенный по проекту архитектора Гулина, особняк впечатляет эклектичным фасадом с элементами модерна. Когда-то здесь кипела торговая жизнь, а в подвале-кабаре «Фортуна» и на втором этаже, где работал один из первых электробиографов, уже звучали музыка и аплодисменты, которые теперь будут звучать для вас.

Информация для зрителей

Исполнители: квинтет «Passione». Продолжительность концерта — 1 час 30 минут с антрактом. Во время антракта будет работать бар. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.