Магия свечей. Итальянские страсти: Вивальди, Паганини, Морриконе
Магия свечей. Итальянские страсти: Вивальди, Паганини, Морриконе

6+
Продолжительность 75 минут
Возраст 6+

О концерте

Музыка свечей в «Особняке 1898»

Арт-пространство «Особняк 1898» приглашает в мир страстной и жгучей Италии. В этом уютном месте, освещенном сотнями свечей, квартет Passione исполнит известные хиты классики, включая шедевры Вивальди и Паганини, а также культовые мелодии Морриконе. Каждая мелодия в таком уникальном пространстве обретает новую глубину.

Концерт раскроет всю гамму эмоций — от трепетной лирики до огненного накала страстей. В старинном особняке, построенном архитектурой Гулина, каждая нота оживает под волшебным звучанием акустики, создавая атмосферу, полную вдохновения и эмоций.

Исторический фон

«Особняк 1898» когда-то был важным центром торговой жизни и развлечений в Ростове. Его эклектичный фасад с элементами модерна впечатляет до сих пор. Здесь звучала музыка, гремели аплодисменты, а в подвале-кабаре «Фортуна» проходили увлекательные спектакли. Теперь настал момент снова ощутить магию музыки в этих стенах.

Исполнители

Квартет Passione

Билеты и условия посещения

В продаже доступны билеты трех категорий с альтернативной рассадкой:

  • Категория VIP — 1-й ряд.
  • Категория A — 2-й и 3-й ряды.
  • Категория B — все остальные ряды, начиная с 4-го.

Продолжительность концерта составляет 75 минут. Мероприятие подходит для всех зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. Итальянские страсти: Вивальди, Паганини, Морриконе

Март
9 марта понедельник
15:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 1800 ₽
Фотографии

Магия свечей. Итальянские страсти: Вивальди, Паганини, Морриконе Магия свечей. Итальянские страсти: Вивальди, Паганини, Морриконе Магия свечей. Итальянские страсти: Вивальди, Паганини, Морриконе Магия свечей. Итальянские страсти: Вивальди, Паганини, Морриконе

