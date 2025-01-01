Магия свечей. Итальянские страсти: от Вивальди до Морриконе в особняке Серебрякова

Музыка Италии в особняке 1898

Арт-пространство «Особняк 1898», окутанное светом сотен свечей, приглашает зрителей в захватывающее музыкальное путешествие по страстной и жгучей Италии. Вечер откроется трепетными мелодиями «Времен года» Вивальди и продолжится культовыми композициями Энио Морриконе. Квартет PASSIONE исполнит самые знаменитые хиты классики и кино, передавая всю гамму эмоций — от нежной лирики до огненного накала страстей.

Уникальная атмосфера и акустика старинного особняка позволят зрителям ощутить, как музыка оживает. Каждая мелодия здесь приобретает особую глубину.

Историческая справка

Особняк, построенный по проекту архитектора Гулина, впечатляет своим эклектичным фасадом с элементами модерна. Когда-то здесь кипела торговая жизнь, а в подвале-кабаре «Фортуна» и на втором этаже, где работал один из первых электробиографов (так в то время называли кинотеатры), звучала музыка и аплодисменты, которые теперь будут вновь раздаваться для вас.

Информация о концерте

Концерт пройдет в историческом пространстве «Особняк 1898» и продлится 75 минут. Он предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Билеты

В продаже доступны билеты трех категорий с свободной рассадкой на стульях:

Категория VIP — 1-ый ряд

Категория A — 2-й и 3-й ряды

Категория B — Все остальные ряды, начиная с 4-го ряда

Не упустите шанс насладиться этим незабываемым вечером в компании живой музыки и волшебной атмосферы!