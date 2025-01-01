Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. «Итальянские саундтреки: Эйнауди. Рота. Морриконе»
Киноафиша Магия свечей. «Итальянские саундтреки: Эйнауди. Рота. Морриконе»

Магия свечей. «Итальянские саундтреки: Эйнауди. Рота. Морриконе»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыка итальянского кино в старинном особняке

Погрузитесь в музыкальный мир итальянских киношедевров под сводами старинного особняка Серебрякова! Вас ждёт магическое сияние сотен свечей и проникновенная музыка Людовико Эйнауди, которая вновь позволит прочувствовать всю глубину известных фильмов, таких как «1+1», «Отец» и «Земля кочевников».

Позвольте мелодиям Нино Роты закружить вас в вихре страстей и ностальгии великих картин Феллини. Кроме того, пронзительные темы Эннио Морриконе наполнят пространство эпическим дыханием Дикого Запада, вовлекая вас в драму киноленты «Хороший, плохой, злой».

Заслуженный струнный квартет VIRTUOSI исполнит знаменитые саундтреки, где каждая нота, словно ожившая киноплёнка, перенесёт вас прямо в сердце легендарных итальянских фильмов.

Дресс-код и информация о билетах

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Внимание! В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

  • Категория VIP — 1-й ряд.
  • Категория А — 2-й и 3-й ряды.
  • Категория В — все остальные ряды, начиная с 4-го.

Особые условия

Продолжительность концерта — 75 минут. Рекомендуем приходить за 15 минут до начала мероприятия. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 12 лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. «Итальянские саундтреки: Эйнауди. Рота. Морриконе»

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
Октябрь
12 сентября пятница
20:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 1900 ₽
4 октября суббота
21:00
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 1900 ₽

В ближайшие дни

Stand Up. Битва Поколений
18+
Юмор
Stand Up. Битва Поколений
28 сентября в 20:00 Beverly Hills
от 800 ₽
Концерт при свечах и звездах. Джаз на луне
6+
Джаз
Концерт при свечах и звездах. Джаз на луне
4 декабря в 20:30 Планетарий
от 1000 ₽
Шоу саундтреков. Людовико Эйнауди: Experience. Imperial Orchestra
6+
Классическая музыка
Шоу саундтреков. Людовико Эйнауди: Experience. Imperial Orchestra
8 ноября в 19:00 Imperial Hall
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше