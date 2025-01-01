Магия свечей. «Итальянские саундтреки: Эйнауди. Рота. Морриконе»

Музыка итальянского кино в старинном особняке

Погрузитесь в музыкальный мир итальянских киношедевров под сводами старинного особняка Серебрякова! Вас ждёт магическое сияние сотен свечей и проникновенная музыка Людовико Эйнауди, которая вновь позволит прочувствовать всю глубину известных фильмов, таких как «1+1», «Отец» и «Земля кочевников».

Позвольте мелодиям Нино Роты закружить вас в вихре страстей и ностальгии великих картин Феллини. Кроме того, пронзительные темы Эннио Морриконе наполнят пространство эпическим дыханием Дикого Запада, вовлекая вас в драму киноленты «Хороший, плохой, злой».

Заслуженный струнный квартет VIRTUOSI исполнит знаменитые саундтреки, где каждая нота, словно ожившая киноплёнка, перенесёт вас прямо в сердце легендарных итальянских фильмов.

Дресс-код и информация о билетах

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Внимание! В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

Категория VIP — 1-й ряд.

Категория А — 2-й и 3-й ряды.

Категория В — все остальные ряды, начиная с 4-го.

Особые условия

Продолжительность концерта — 75 минут. Рекомендуем приходить за 15 минут до начала мероприятия. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 12 лет.