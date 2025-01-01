Магия свечей. Итальянские саундтреки: Эйнауди. Рота. Морриконе

Музыкальное путешествие по миру итальянского кино

Погрузитесь в музыкальный мир итальянских киношедевров под сводами старинного особняка Серебрякова, украшенного магическим сиянием сотен свечей! Струнный квартет VIRTUOSI исполнит знаменитые саундтреки, где каждая нота, словно ожившая кинопленка, перенесет вас в сердце легендарных итальянских картин.

Программа концерта

Вы услышите проникновенную музыку Людовико Эйнауди и вновь прочувствуете всю глубину фильмов «1+1», «Отец» и «Земля кочевников». Мелодии Нино Роты закружат в вихре страстей и ностальгии великого Феллини, а могучие, пронзительные темы Эннио Морриконе наполнят пространство эпическим дыханием Дикого Запада и драмой киноленты «Хороший, плохой, злой».

Экскурсия в историю

Перед концертом вы сможете насладиться уникальной экскурсией, которая погрузит вас в историю одного из самых изысканных петербургских домов. Этот особняк сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная парадная лестница из белого мрамора, а каждый из залов впечатляет своим цветом, резными и расписными потолками, а также богатым украшением лепным декором. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века.

Дресс-код и исполнители

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»). Исполнители: квартет VIRTUOSI.

Билеты и рассадка

В продаже имеются билеты трёх категорий, все с свободной рассадкой на стульях:

Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 19:15.

1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 19:15. Категория A: 2-й и 3-й ряды с экскурсией и без экскурсии. Начало экскурсии в 19:15.

2-й и 3-й ряды с экскурсией и без экскурсии. Начало экскурсии в 19:15. Категория B: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Концерт пройдет в двух отделениях с антрактом 15 минут. Общая продолжительность концерта с экскурсией составит 1 час 55 минут, без экскурсии — 90 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории B, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта. Обратите внимание, что концерт предназначен для всех зрителей старше 6 лет.