Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. Italiano vero! Хиты Сан-Ремо в Оранжерее
Киноафиша Магия свечей. Italiano vero! Хиты Сан-Ремо в Оранжерее

Магия свечей. Italiano vero! Хиты Сан-Ремо в Оранжерее

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Джазовый концерт в Оранжерее Таврического сада

Пока за окном бушует метель, мы приглашаем вас провести уютный зимний вечер в Оранжерее Таврического сада. Вместе с музыкантами JAZZ RETRO BAND «Близкие люди» вы перенесетесь в солнечную Италию и насладитесь всеми любимыми песнями звёзд Сан-Ремо, а также атмосферными джазовыми хитами.

В окружении тропических растений и мерцающих свечей для вас прозвучат хиты таких известных исполнителей, как Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Adriano Celentano, Mina, Rafaella Carra и многих других. Эта атмосферная программа, наполненная чарующими джазовыми мелодиями и любовью, согреет вас теплом в зимнюю пору и подарит прекрасное настроение!

О JAZZ RETRO BAND «Близкие люди»

Музыкальная группа JAZZ RETRO BAND «Близкие люди» была собрана в 2018 году. Основная цель коллектива — играть музыку, которая близка любителям ретро. Стилистическое многообразие (jazz, pop, funk, latin, bossa nova, rock’n’roll, disco, советская эстрада) на английском, португальском, французском и русском языках выделяет эту команду среди других джазовых групп Санкт-Петербурга.

Информация для зрителей

Внимание! В продаже имеются билеты трех категорий:

  • Категория VIP: 1-й ряд
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды
  • Категория В: все ряды, начиная с 4-го

В каждой из категорий предусмотрена свободная рассадка на стульях. Продолжительность мероприятия — 1 час 15 минут. Рекомендуется для всех категорий зрителей старше шести лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. Italiano vero! Хиты Сан-Ремо в Оранжерее

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
16 декабря вторник
19:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2900 ₽

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка
"От Вяльцевой до Минкова и Шварца", аб-т №5
9 марта в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 500 ₽
Орган при свечах
6+
Классическая музыка
Орган при свечах
10 ноября в 21:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 599 ₽
Вивальди. Времена Года
0+
Классическая музыка
Вивальди. Времена Года
16 октября в 19:30 Колизей
от 1600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше