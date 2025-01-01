Магия свечей. Italiano vero! Хиты Сан-Ремо в Оранжерее

Джазовый концерт в Оранжерее Таврического сада

Пока за окном бушует метель, мы приглашаем вас провести уютный зимний вечер в Оранжерее Таврического сада. Вместе с музыкантами JAZZ RETRO BAND «Близкие люди» вы перенесетесь в солнечную Италию и насладитесь всеми любимыми песнями звёзд Сан-Ремо, а также атмосферными джазовыми хитами.

В окружении тропических растений и мерцающих свечей для вас прозвучат хиты таких известных исполнителей, как Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Adriano Celentano, Mina, Rafaella Carra и многих других. Эта атмосферная программа, наполненная чарующими джазовыми мелодиями и любовью, согреет вас теплом в зимнюю пору и подарит прекрасное настроение!

О JAZZ RETRO BAND «Близкие люди»

Музыкальная группа JAZZ RETRO BAND «Близкие люди» была собрана в 2018 году. Основная цель коллектива — играть музыку, которая близка любителям ретро. Стилистическое многообразие (jazz, pop, funk, latin, bossa nova, rock’n’roll, disco, советская эстрада) на английском, португальском, французском и русском языках выделяет эту команду среди других джазовых групп Санкт-Петербурга.

Информация для зрителей

Внимание! В продаже имеются билеты трех категорий:

Категория VIP: 1-й ряд

1-й ряд Категория А: 2-й и 3-й ряды

2-й и 3-й ряды Категория В: все ряды, начиная с 4-го

В каждой из категорий предусмотрена свободная рассадка на стульях. Продолжительность мероприятия — 1 час 15 минут. Рекомендуется для всех категорий зрителей старше шести лет.