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Магия свечей. Иоганн Штраус. Летучая мышь и не только
Киноафиша Магия свечей. Иоганн Штраус. Летучая мышь и не только

Магия свечей. Иоганн Штраус. Летучая мышь и не только

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер в духе венских балов в особняке Серебрякова

Этим вечером особняк Серебрякова превратится в настоящий салон эпохи венских балов. В программе — арии и дуэты из самой остроумной и искрометной оперетты всех времен «Летучая мышь» и другие музыкальные шедевры Иоганна Штрауса.

Музыкальные шедевры в атмосфере старинного дома

Великолепные вальсы и польки семейства Штраусов зазвучат в сиянии многочисленных свечей, создавая неповторимую атмосферу старинного дома. Это особое удовольствие, особенно в исполнении выдающихся музыкантов-виртуозов, лауреатов международных конкурсов, участников квартета VIRTUOSI и солистов театра «Санкт-Петербург Опера».

Экскурсия по уникальному особняку

Перед началом концерта пройдет экскурсия, на которой вы сможете погрузиться в историю одного из самых изысканных петербургских домов. Особняк сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная парадная лестница из белого мрамора, а каждый из парадных залов имеет свой уникальный цвет, резные и расписные потолки, богатое украшение лепным декором. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века.

Дресс-код и исполнители

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Исполнители:

  • Квартет VIRTUOSI
  • Солисты театра «Санкт-Петербург Опера»

Информация о билетах

Внимание! В продаже билеты трёх категорий. В каждой из категорий предусмотрена свободная рассадка на стульях:

  • Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 18:15.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без. Начало экскурсии в 18:15.
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсиями — 1 час 40 минут, без экскурсий — 75 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта. Концерт предназначен для всех зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 августа
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
19:00 от 1400 ₽

Фотографии

Магия свечей. Иоганн Штраус. Летучая мышь и не только Магия свечей. Иоганн Штраус. Летучая мышь и не только Магия свечей. Иоганн Штраус. Летучая мышь и не только Магия свечей. Иоганн Штраус. Летучая мышь и не только Магия свечей. Иоганн Штраус. Летучая мышь и не только Магия свечей. Иоганн Штраус. Летучая мышь и не только Магия свечей. Иоганн Штраус. Летучая мышь и не только Магия свечей. Иоганн Штраус. Летучая мышь и не только

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