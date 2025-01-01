Магия свечей. Иоганн Штраус. Летучая мышь и не только

Вечер в духе венских балов в особняке Серебрякова

Этим вечером особняк Серебрякова превратится в настоящий салон эпохи венских балов. В программе — арии и дуэты из самой остроумной и искрометной оперетты всех времен «Летучая мышь» и другие музыкальные шедевры Иоганна Штрауса.

Музыкальные шедевры в атмосфере старинного дома

Великолепные вальсы и польки семейства Штраусов зазвучат в сиянии многочисленных свечей, создавая неповторимую атмосферу старинного дома. Это особое удовольствие, особенно в исполнении выдающихся музыкантов-виртуозов, лауреатов международных конкурсов, участников квартета VIRTUOSI и солистов театра «Санкт-Петербург Опера».

Экскурсия по уникальному особняку

Перед началом концерта пройдет экскурсия, на которой вы сможете погрузиться в историю одного из самых изысканных петербургских домов. Особняк сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная парадная лестница из белого мрамора, а каждый из парадных залов имеет свой уникальный цвет, резные и расписные потолки, богатое украшение лепным декором. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века.

Дресс-код и исполнители

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Исполнители:

Квартет VIRTUOSI

Солисты театра «Санкт-Петербург Опера»

Информация о билетах

Внимание! В продаже билеты трёх категорий. В каждой из категорий предусмотрена свободная рассадка на стульях:

Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 18:15.

1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 18:15. Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без. Начало экскурсии в 18:15.

2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без. Начало экскурсии в 18:15. Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсиями — 1 час 40 минут, без экскурсий — 75 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта. Концерт предназначен для всех зрителей старше 6 лет.