Магия свечей. Голос Дудука. Легендарные саундтреки из фильмов

Музыкальный вечер при свечах в «Особняке 1898»

Арт-пространство «Особняк 1898» приглашает вас на незабываемый музыкальный вечер при свечах. В программе — великолепные саундтреки из культовых фильмов «Титаник», «Гладиатор» и «Страстей Христовых». Звучание рояля в сочетании с тембром дудука создаст атмосферу глубокой скорби и надежды.

Концерт состоится в историческом «Особняке 1898», который представляет собой памятник архитектуры, сохранивший дух старого Ростова. Построенный по проекту архитектора Гулина, особняк восхищает эклектичным фасадом с элементами модерна. В этом здании когда-то кипела торговая жизнь, а в подвале находилось знаменитое кабаре «Фортуна». На втором этаже уже звучала музыка, которая теперь станет частью вашего вечера.

Программа вечера

Вас ждёт пронзительное звучание: мощь рояля диалогирует с глубоким, полным скорби и надежды тембром дудука. Прозвучат эпические музыкальные темы из фильмов, которые трогают до глубины души.

Информация о билетах

В продаже билеты трёх категорий. В каждой из категорий доступна свободная рассадка:

Категория VIP: 1-ый ряд.

Категория А: 2-й и 3-й ряды.

Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го.

О концерте

Продолжительность концерта составит 75 минут. Концерт предназначен для всех зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться классической музыкой и почувствовать радость киносаундтрека в волшебной атмосфере вечернего особняка!