Магия свечей. Голливудские саундтреки
О концерте

Музыка кино в особняке Серебрякова

В мерцании сотен свечей и под звуки бессмертной музыки особняк Серебрякова превратится в мистический кинозал. Приглашаем вас на уникальный концерт, где прозвучат самые проникновенные и узнаваемые мелодии мирового кинематографа.

Звуки классики кино

Представьте, как нежные аккорды «Moon River» из «Завтрака у Тиффани» уносят вас на рассветные улицы Нью-Йорка. Этот вечер наполнит атмосферу романтики, как и чарующий вальс Нино Роты из «Крёстного отца», который возродит тени Корлеоне, напоминая о заговоре и предательстве. Скрипичная тема Джона Уильямса из «Списка Шиндлера» станет трогательным реквиемом, вызывающим глубокие чувства.

Квартет VIRTUOSI исполнит саундтреки из любимых фильмов, удостоенных высшей кинематографической награды и навсегда вписанных в историю искусства: «Завтрак у Тиффани», «Перл Харбор», «Крестный отец», «Запах женщины», «Список Шиндлера» и многих других. Каждая композиция — это не просто музыка, а захватывающая история.

История особняка

Вы сможете не только насладиться музыкой, но и познакомиться с историей одного из самых изысканных петербургских домов. Здание сохранило оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная лестница из белого мрамора, а парадные залы радуют глаз своими резными и расписными потолками. В нескольких залах ещё сохранились изразцовые печи XIX века.

Дресс-код и билеты

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

  • Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии за 45 минут до концерта.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без экскурсий. Начало экскурсии за 45 минут до концерта.
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией — 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.

